Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi İçin Geri Sayım Başladı! Bayram İkramiyesi Ödeme Planı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 10:54

Milyonlarca emekli için Kurban Bayramı geri sayımı başladı. Ramazan Bayramı’nı geride bırakan 16.5 milyon vatandaşın gözü şimdi ikinci ikramiye ödemelerine çevrildi. Peki, 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşuna ikramiye detayları ve beklenen o tarihler...

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı.

Türkiye genelinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan vatandaşlar için bayram ikramiyesi heyecanı yeniden başladı. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, 'Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusu arama motorlarında en üst sıralara tırmandı. 2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs’ta başlayacak. Bu durum, ödemelerin Mayıs ayının dördüncü haftasında yoğunlaşacağını gösteriyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2026?

Kurban Bayramı arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi, ödeme takvimini de erkene çekti. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında ödemelerin bayramdan önceki hafta tamamlanması bekleniyor. İkramiyelerin en geç 22 Mayıs 2026 tarihine kadar emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye tutarının, Kurban Bayramı’nda da aynı seviyede kalması bekleniyor. Ancak sadece emekliler değil; dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları ve gaziler de bu haktan yararlanacak. Dul ve yetimlerin alacağı tutar, yasal olarak belirlenen hisse oranlarına göre (yüzde 75, 50 veya 25) hesaplanarak yatırılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesini kimler alacak?

Bayram ikramiyesi sadece emekli aylığı alanlarla sınırlı değil. Kapsamda şu gruplar yer alıyor:

  • SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

  • Vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar

  • Ölüm aylığı (dul-yetim) alan hak sahipleri

  • Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

  • Şehit yakınları ve gaziler

  • Güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar

Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban Bayramı 2026 arefe gününün 26 Mayıs’a gelmesiyle başlayacak. Kurban Bayramı günleri şöyle:

  • 26 Mayıs 2026 Salı: Arefe günü

  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. Günü

  • 28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. Günü

  • 29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. Günü

  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. Günü

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
