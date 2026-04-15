Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Ne Kadar?

Altın piyasası, küresel ekonominin üç kıskacı arasında yön bulmaya çalışıyor: Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının hamleleri ve enerji koridorlarındaki kriz senaryoları. Uzmanlar, sarı metaldeki hareketliliğin tek bir nedene bağlı olmadığını, karmaşık bir denklemin sonucu olduğunu vurguluyor.

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı faiz kararında. Karar öncesi oluşan belirsizlik bulutu, yatırımcıların iştahını keserken fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak asıl sürpriz enerji cephesinden geldi.

Normal şartlarda kriz anlarında yükselmesi beklenen altın, bu kez şaşırttı. ABD ve İran arasındaki diplomatik tıkanıklık ve Hürmüz Boğazı’na yönelik sert açıklamalar enerji piyasalarını yangın yerine çevirirken, altın tarafında öngörülemeyen bir geri çekilme yaşandı.