Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Ne Kadar?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 10:14

Geçen yılı rekor yükselişlerle kapatan 2026 yılına ise yeni rekorlarla başlayan altın yılın ilk çeyreğinde hareketliliğini sürdürüyor. Yatırımcı, altın fiyatlarını günü gününe araştırıyor. Altın fiyatları merakla takip edilirken her gün sorulan 'Altın düştü mü? Altın yükseldi mi?' sorularının yanıtı belli oldu. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne oldu? 15 Nisan 2026 Çarşamba altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum belli oldu. Altın düştü mü? Altın yükseldi mi? Soruları 15 Nisan Çarşamba günü yanıt buldu. Altın güne düşüşle başladı. İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 928 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 233 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 22 bin 466 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 44 bin 829 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 4 bin 812 dolar

Uzmanlar altın fiyatlarındaki hareketliliğin nedenini açıkladı.

Altın piyasası, küresel ekonominin üç kıskacı arasında yön bulmaya çalışıyor: Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının hamleleri ve enerji koridorlarındaki kriz senaryoları. Uzmanlar, sarı metaldeki hareketliliğin tek bir nedene bağlı olmadığını, karmaşık bir denklemin sonucu olduğunu vurguluyor.

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı faiz kararında. Karar öncesi oluşan belirsizlik bulutu, yatırımcıların iştahını keserken fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak asıl sürpriz enerji cephesinden geldi.

Normal şartlarda kriz anlarında yükselmesi beklenen altın, bu kez şaşırttı. ABD ve İran arasındaki diplomatik tıkanıklık ve Hürmüz Boğazı’na yönelik sert açıklamalar enerji piyasalarını yangın yerine çevirirken, altın tarafında öngörülemeyen bir geri çekilme yaşandı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
