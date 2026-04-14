Milyonların Tanıdığı Markadan Kötü Haber: Türkiye'nin 78 Yıllık Ayakkabı Devi Resmen İflas Etti

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte, uzun süredir mali darboğaz içerisinde olan şirketin faaliyetlerine son verilmiş oldu. Şirketin yönetimi, geçtiğimiz dönemde mahkemeye başvurarak borçlarını yapılandırmak ve koruma altına girmek için konkordato talebinde bulunmuştu ancak sunulan kurtarma planları şirketi ayağa kaldırmaya yetmedi.

Sektörde uzun yıllar Yeşil Kundura adıyla bilinen ve daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın isim baş harflerini alarak HK Kundura unvanını kullanan işletme, 2025 yılı itibarıyla ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşamaya başladı. Mahkemenin Temmuz ayında tanıdığı üç aylık geçici mühlet ve ardından eklenen iki aylık koruma süresine rağmen, finansal tablolar beklenen düzeye ulaşamadı. İflas koruması altında geçen bu kritik süreçte borçların ödenememesi ve işletme sermayesinin tükenmesi üzerine yargı makamları, şirketin tasfiyesine hükmetti.