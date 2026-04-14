Milyonların Tanıdığı Markadan Kötü Haber: Türkiye'nin 78 Yıllık Ayakkabı Devi Resmen İflas Etti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2026 - 07:15

Türkiye ayakkabı sektörünün en köklü temsilcilerinden biri olan ve son dönemde HK Kundura ismiyle yoluna devam eden dev marka, yaşadığı ekonomik krizden çıkamayarak iflas etti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecini sonlandırarak resmi iflas kararını onayladı.

Türkiye’nin ayakkabı dendiğinde akla gelen en eski markalarından biri olan Yeşil Kundura’nın mirasçısı HK Kundura, ekonomik zorluklara karşı verdiği mücadeleyi kaybederek resmen iflas etti.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte, uzun süredir mali darboğaz içerisinde olan şirketin faaliyetlerine son verilmiş oldu. Şirketin yönetimi, geçtiğimiz dönemde mahkemeye başvurarak borçlarını yapılandırmak ve koruma altına girmek için konkordato talebinde bulunmuştu ancak sunulan kurtarma planları şirketi ayağa kaldırmaya yetmedi.

Sektörde uzun yıllar Yeşil Kundura adıyla bilinen ve daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın isim baş harflerini alarak HK Kundura unvanını kullanan işletme, 2025 yılı itibarıyla ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşamaya başladı. Mahkemenin Temmuz ayında tanıdığı üç aylık geçici mühlet ve ardından eklenen iki aylık koruma süresine rağmen, finansal tablolar beklenen düzeye ulaşamadı. İflas koruması altında geçen bu kritik süreçte borçların ödenememesi ve işletme sermayesinin tükenmesi üzerine yargı makamları, şirketin tasfiyesine hükmetti.

Aslında bu süreç marka için ilk kriz denemesi değildi.

Türkiye genelinde onlarca bayisi bulunan dev üretici, 2018 yılında da benzer bir mali krizle sarsılmış ve o dönemde ilan edilen konkordato süreciyle hacizlere karşı koruma altına alınmıştı. 2023 yılının sonunda bu süreci başarıyla tamamlayarak mali yapısını düzelttiğini duyuran şirket, yeni kimliğiyle girdiği bu son virajda aynı başarıyı sergileyemedi.

Temelleri 1948 yılında küçük bir ayakkabı atölyesinde Yeşil Kardeşler tarafından atılan bu sanayi devi, aradan geçen 76 yılın ardından Türk sanayi tarihindeki yerini hüzünlü bir sonla kapattı. Bir dönem ayakkabı modasına yön veren ve sektörün lokomotiflerinden sayılan markanın iflası, iş dünyasında ve sadık müşteri kitlesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Alınan bu karar sonrası, şirketin varlıklarının tasfiye edilmesi ve alacaklıların taleplerinin karşılanması süreci başlatıldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
