Haberler
Yaşam
Dünya Çapında Üne Kavuşan Yakışıklı Mısırcı TikTok'ta Yayın Açmaya Başladı: Tek Yayınla Milyoner Oldu!

13.04.2026 - 22:51

Karaköy semtinde bir tezgahta seyyar mısır ve kestane satarken bir yabancı turistin videosunu çektiği 'Yakışıklı Mısırcı' Alper Temel, bu videoyla dünya çapında viral oldu. Turistlerin onun için gelip kuyruk oluşturduğu Alper Temel TikTok'ta yayın yapmaya başladı. İddialara göre Yakışıklı Mısırcı tek videoyla 1 milyon TL kazandı.

Karaköy'de mısır ve kestane satan Yakışıklı Mısırcı lakaplı Alper Temel, bir turistin çektiği video sayesinde dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi elde etti.

Kadın turistlerin uğruna izdiham oluşturduğu Yakışıklı Mısırcı için Rusya'dan özel İstanbul turları düzenlenmeye başladı. Dizi ve film tekliflerine açık olduğunu dile getiren Alper Temel, Yeraltı dizisinden oyunculuk teklifi aldığını ancak tezgahını bırakmak istemediği için reddettiğini açıklamıştı.

Yakışıklı Mısırcı ile fotoğraf çekilmek için turistlerin kuyruk oluşturduğu ortaya çıktı.

TikTok'ta yayın açmaya başlayan Alper Temel, on binlerce kadın tarafından izlendi.

Canlı yayın açan Alper Temel'e iki kadın hayranının 10 binden fazla hediye gönderdiği görüldü. Temel'in bir yayında yaklaşık 1 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
