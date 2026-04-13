Yaşıtları Tarafından Ağır Şekilde Darp Edilen Mertcan Müslim Yoğun Bakımda

İstanbul Bayrampaşa’da çocuklar arasında yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. 16 yaşındaki Mertcan Müslim, yaşıtları tarafından darbedilerek ağır şekilde yaralandı ve beyin kanaması geçirerek hayati tehlike altına girdi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, biri 17 diğeri 20 yaşında olan iki şüpheli gözaltına alındı.İki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.