Yaşıtları Tarafından Ağır Şekilde Darp Edilen Mertcan Müslim Yoğun Bakımda

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 22:24

İstanbul Bayrampaşa’da çocuklar arasında yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. 16 yaşındaki Mertcan Müslim, yaşıtları tarafından darbedilerek ağır şekilde yaralandı ve beyin kanaması geçirerek hayati tehlike altına girdi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, biri 17 diğeri 20 yaşında olan iki şüpheli gözaltına alındı.İki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demir sopalarla saldırdılar.

İstanbul Bayrampaşa’da akran zorbalığı iddiası vahşi bir saldırıya dönüştü. 16 yaşındaki Mertcan Müslüm, iddiaya göre arkadaşlarının çağrısıyla gittiği parkta ancak bu çağrının bir tuzak olduğu öne sürüldü. Parkta bekleyen kalabalık bir grup, gence saldırdı.

Demir sopalarla darbedilen genç ağır yaralanırken, olay kamuoyunda büyük tepki yarattı.

İki kişi tutuklandı, Mertcan Müslim'in hayati tehlikesi sürüyor.

Kafatasında çoklu kırıklar oluştuğu belirlenen 16 yaşındaki çocuk, Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

16 yaşındaki Mertcan Müslim'i sopa ve tekmelerle darp ederek hastanelik eden 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk (SSÇ) K.T.S. ile 20 yaşındaki E.C.B. yakalandı.

Mertcan'ı feci şekilde darp ettikleri görüntüleri sosyal medyadan da paylaştıkları anlaşılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
