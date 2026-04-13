Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Gabriel Paulista'yı Güvenlikler Darp Etti

Corinthians, 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından, oyuncuları Gabriel Paulista ve Breno Bidon’un soyunma odasına giden tünelde Palmeiras güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etti.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Corinthians, maçın ardından Gabriel Paulista ve Breno Bidon'un deplasman takımının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini bildirmektedir. Her iki oyuncu da olayla ilgili şikayette bulunacak ve kulübün hukuk departmanının desteğiyle Ceza Mahkemesi'nde dava açacaktır.”