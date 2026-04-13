Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Gabriel Paulista'yı Güvenlikler Darp Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 21:39

Corinthians, bu gece 00.30’da oynanan ve olaylara sahne olan Palmeiras derbisinin ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Brezilya Ligi’nin 11. haftasında karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın büyük bölümünü 9 kişiyle oynamak zorunda kalan Corinthians, sahada yaşanan gerginliklerin ve karşılaşma sonrasındaki gelişmelerin ülkede geniş yankı uyandırdığını açıkladı.

Corinthians'tan açıklama geldi.

Corinthians, 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından, oyuncuları Gabriel Paulista ve Breno Bidon’un soyunma odasına giden tünelde Palmeiras güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etti.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Corinthians, maçın ardından Gabriel Paulista ve Breno Bidon'un deplasman takımının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini bildirmektedir. Her iki oyuncu da olayla ilgili şikayette bulunacak ve kulübün hukuk departmanının desteğiyle Ceza Mahkemesi'nde dava açacaktır.”

Paulista, 90 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş’ın eski savunmacısı Gabriel Paulista, Palmeiras karşılaşmasında eski Fenerbahçe oyuncusu Gustavo Henrique ile birlikte savunmada 90 dakika görev yaptı.

Maçta uzun süre 9 kişi oynamak zorunda kalan takımlarında sahadan 1 puanla ayrılma sürecinde iki stoperin performansı öne çıktı. Corinthians formasıyla sahaya çıkan ikili, özellikle savunma hattındaki dirençleriyle dikkat çekti ve karşılaşma boyunca kritik anlarda etkili bir performans sergiledi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
