Vedat Muriqi, Mallorca Formasıyla Attığı Gollerle Samuel Eto'o'yu Geride Bıraktı

Vedat Muriqi, Mallorca Formasıyla Attığı Gollerle Samuel Eto'o'yu Geride Bıraktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 20:13

La Liga’da kümede kalma mücadelesi veren RCD Mallorca’nın Kosovalı forveti Vedat Muriqi, kritik maçta gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam etti. Rayo Vallecano karşısındaki karşılaşmada etkili bir oyun sergileyen Muriqi, İspanyol futbolunda dikkat çeken bir performansa daha imza attı.

4 dakikada iki gol attı.

4 dakikada iki gol attı.

RCD Mallorca’nın hücumdaki en önemli ismi olan Vedat Muriqi, maçın kritik anlarında öne çıkarak kısa sürede oyunun seyrini değiştirdi. Rakip savunmayı zorlayan Muriqi, 4 dakika içinde attığı iki golle takımına büyük avantaj sağladı ve tribünleri ayağa kaldırdı.

Maçı Mallorca, Rayo Vallecano karşısında 3-0 üstünlükle tamamladı.

Samuel Eto'o tahtından oldu.

Samuel Eto'o tahtından oldu.

RCD Mallorca formasıyla Rayo Vallecano karşısında iki gol atan Vedat Muriqi, bu performansıyla kulüp tarihine geçti. La Liga’daki toplam gol sayısını 56’ya yükselten Muriqi’nin, Mallorca adına yeni bir rekor kırdığı ifade edildi.

Bu istatistikle birlikte Kosovalı forvetin, kulübün eski yıldızlarından Samuel Eto'o’yu geride bırakarak Mallorca’nın lig tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını elde ettiği belirtildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
