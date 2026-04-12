Vedat Muriqi, Mallorca Formasıyla Attığı Gollerle Samuel Eto'o'yu Geride Bıraktı

RCD Mallorca formasıyla Rayo Vallecano karşısında iki gol atan Vedat Muriqi, bu performansıyla kulüp tarihine geçti. La Liga’daki toplam gol sayısını 56’ya yükselten Muriqi’nin, Mallorca adına yeni bir rekor kırdığı ifade edildi.

Bu istatistikle birlikte Kosovalı forvetin, kulübün eski yıldızlarından Samuel Eto'o’yu geride bırakarak Mallorca’nın lig tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını elde ettiği belirtildi.