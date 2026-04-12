CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Tutuklandı

'Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol’un tutuklandığı haberini aldık.

İl Başkanımız adresi belli görevi ortada, kamuoyunun gözü önünde bir isim…

Kaçma şüphesi yok, delil karartma ihtimali yok. Buna rağmen tutuklama kararı veriliyorsa, burada hukuktan söz edilemez.

Çünkü hukukun en temel ilkesi açıktır:

Tutukluluk istisnadır, esas olan tutuksuz yargılamadır.

Ama bugün görüyoruz ki,

istisna olması gereken bu durum bilinçli şekilde kural haline getirildi.

Bu karar, yalnızca bir kişiye değil;

hukuk güvenliğine, adalet duygusuna ve toplumun vicdanına verilmiş bir zarardır.

Kimse “yargılama olmasın” demiyor.

Ama ölçüsüzlüğü, keyfiliği ve yargının bir baskı aracına dönüşmesini kabul etmiyoruz.

Bugün verilen bu kararlar, yarın bu ülkenin karşısına daha büyük bir adalet sorunu olarak çıkacaktır.'