CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Tutuklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2026 - 19:20

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON A.Ş. üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Gaziemir’deki kentsel dönüşüm projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat sağlandığı öne sürülürken, dosyada “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” suçlamaları yer aldı.

Ümit Erkol dahil 9 kişi, sabah saatlerinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeleri alınan şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Hakimlikteki sorguların ardından Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

'Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol’un tutuklandığı haberini aldık.

İl Başkanımız adresi belli görevi ortada, kamuoyunun gözü önünde bir isim…

Kaçma şüphesi yok, delil karartma ihtimali yok. Buna rağmen tutuklama kararı veriliyorsa, burada hukuktan söz edilemez.

Çünkü hukukun en temel ilkesi açıktır:

Tutukluluk istisnadır, esas olan tutuksuz yargılamadır.

Ama bugün görüyoruz ki,

istisna olması gereken bu durum bilinçli şekilde kural haline getirildi.

Bu karar, yalnızca bir kişiye değil;

hukuk güvenliğine, adalet duygusuna ve toplumun vicdanına verilmiş bir zarardır.

Kimse “yargılama olmasın” demiyor.

Ama ölçüsüzlüğü, keyfiliği ve yargının bir baskı aracına dönüşmesini kabul etmiyoruz.

Bugün verilen bu kararlar, yarın bu ülkenin karşısına daha büyük bir adalet sorunu olarak çıkacaktır.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
