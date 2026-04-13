Süper Amatör Lig'de Canice Faule Hapis Cezası Verildi
Süper Amatör Lig’de Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’ye yaptığı tekme nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Rakibinin başına tekme attı.
Yaptığı faul sonrası tutuklandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
