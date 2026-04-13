Süper Amatör Lig'de Canice Faule Hapis Cezası Verildi

Süper Amatör Lig'de Canice Faule Hapis Cezası Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 21:12

Süper Amatör Lig’de Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’ye yaptığı tekme nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Rakibinin başına tekme attı.

Rakibinin başına tekme attı.

Mardin’de Süper Amatör Lig’de oynanan Kızıltepe 47 Spor–Derikspor karşılaşmasında yaşanan şiddet olayı sonrası bir futbolcu tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Stadı’nda oynanan maçta Derikspor, Cihan Aydın’ın golüyle öne geçerken, ilerleyen dakikalarda verilen penaltıyı Beşir Dağlık gole çevirdi. Golün ardından yaşanan sevinç sırasında Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’ye müdahalede bulundu.

İddiaya göre Korul, önce rakibine diz darbesi yaparak yere düşmesine neden oldu, ardından başına tekme attı. Olay sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan futbolcu hakkında adli süreç başlatıldı ve Korul tutuklandı. Yaralanan Çiftçi ise hastaneye kaldırıldı. Maç, Derikspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yaptığı faul sonrası tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Korul, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korul, adliyeye sevk edildi.

Hakimlikte ifadesi alınan futbolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yaralanan ve elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Yusuf Çiftçi’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
