Süper Amatör Lig'de Canice Faule Hapis Cezası Verildi

Mardin’de Süper Amatör Lig’de oynanan Kızıltepe 47 Spor–Derikspor karşılaşmasında yaşanan şiddet olayı sonrası bir futbolcu tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Stadı’nda oynanan maçta Derikspor, Cihan Aydın’ın golüyle öne geçerken, ilerleyen dakikalarda verilen penaltıyı Beşir Dağlık gole çevirdi. Golün ardından yaşanan sevinç sırasında Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’ye müdahalede bulundu.

İddiaya göre Korul, önce rakibine diz darbesi yaparak yere düşmesine neden oldu, ardından başına tekme attı. Olay sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan futbolcu hakkında adli süreç başlatıldı ve Korul tutuklandı. Yaralanan Çiftçi ise hastaneye kaldırıldı. Maç, Derikspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.