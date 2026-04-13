Ankara Gizemli Cemil'in Peşine Düştü: Kim Bu Cemil?

Ankara Üsküp Caddesi’nde bir kaldırım taşına işlenen 'Cemil' yazısının gizemi, 50 yıl sonra sahibinin ortaya çıkmasıyla çözüldü. Sosyal medyada yayılan ve mahalle sakinleri arasında ölen birinin anısı ya da bir ustanın imzası olduğu sanılan yazının aslında 64 yıllık kuaför Cemil Ayrancıgil’e ait olduğu anlaşıldı.

Ayrancıgil, 1975 yılında dükkanının önündeki kaldırım çalışmaları sırasında müşterilerinin isteği üzerine bu yazıyı kendi elleriyle taşa kazıdığını belirtti. Yarım asırdır caddenin simgesi haline gelen bu küçük detayın hala merak uyandırmasını 'Güzel anılmak parayla değil, bıraktığın izlerle olur' sözleriyle açıklayan emektar esnaf, Ankara’nın sokak kültürüne nostaljik bir imza atmış oldu.