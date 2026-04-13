article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara Gizemli Cemil'in Peşine Düştü: Kim Bu Cemil?

Ankara Gizemli Cemil'in Peşine Düştü: Kim Bu Cemil?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 18:59

Ankara’nın Üsküp Caddesi’nde yıllardır yürüyenlerin dikkatini çeken, bir kaldırım taşına altın harflerle işlenmiş “CEMİL” yazısının gizemi sonunda aralandı. Sosyal medyada büyük merak uyandıran ve hakkında pek çok teori üretilen bu yazının hikayesi, bizzat sahibi tarafından anlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yazıyı yazan kişi ortaya çıktı ve gerçekleir anlattı.

Yazıyı yazan kişi ortaya çıktı ve gerçekleir anlattı.

Ankara Üsküp Caddesi’nde bir kaldırım taşına işlenen 'Cemil' yazısının gizemi, 50 yıl sonra sahibinin ortaya çıkmasıyla çözüldü. Sosyal medyada yayılan ve mahalle sakinleri arasında ölen birinin anısı ya da bir ustanın imzası olduğu sanılan yazının aslında 64 yıllık kuaför Cemil Ayrancıgil’e ait olduğu anlaşıldı.

Ayrancıgil, 1975 yılında dükkanının önündeki kaldırım çalışmaları sırasında müşterilerinin isteği üzerine bu yazıyı kendi elleriyle taşa kazıdığını belirtti. Yarım asırdır caddenin simgesi haline gelen bu küçük detayın hala merak uyandırmasını 'Güzel anılmak parayla değil, bıraktığın izlerle olur' sözleriyle açıklayan emektar esnaf, Ankara’nın sokak kültürüne nostaljik bir imza atmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın