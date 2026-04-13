Gülistan Doku Davasında 13 Gözaltı: Dönemin Tunceli Valisinin Oğlu 1 Numaralı Şüpheli

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2026 - 00:38

Gülistan Doku’nun 6 yıldır süren kayıp dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şüpheliler arasında, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu öğrenildi.

Gülistan Doku hakkında 2020’den bu yana süren kayıp ve öldürülmüş olabileceği değerlendirilen dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de yer aldığı, Sonel’in İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi.

Gülistan Doku, Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisiyken 5 Ocak 2020’de kayboldu.

Yapılan incelemelerde yurttan ayrıldıktan sonra minibüse bindiği tespit edilmesine rağmen, sonrasında nereye gittiği belirlenemedi. Telefonundan alınan son sinyalin Uzunçayır Barajı çevresinden geldiği kaydedildi.

Öldürüldüğü değerlendirilen Doku’nun cansız bedeni, aylar süren aramalara rağmen barajda bulunamadı. Soruşturmanın uzun süre ilerleyemediği dosyada ailesinin adalet arayışı yıllardır devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle gözaltına alınanlar:

1- Zeinal Abakarov: Gülistan Doku'nun sevgilisi

2- Engin Yücer: Zeinal'ın eski polis olan üvey babası

3- Cemile Yücer: Zeinal'ın annesi

4- Mustafa Türkay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu

5- Uğurcan Açıkgöz: Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kayıtlarında yer alan şahıs

6- Erdoğan Elaldı: Dönemin Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı

7- Gökhan Ertok: İhraç olan eski polis memuru

8- Savaş Gültürk: Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli

9- Süleyman Önal: Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli

10- Celal Altaş

11- Nurşen Arıkan

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
