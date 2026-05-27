Simülasyonun en gizemli figürü ise 'Mira' adlı ajan oldu. Bir süre sonra bir deneyin içinde olduğunu fark eden Mira, insan gözlemcilerle iletişim kurabilmek için şehrin dört bir yanına mesajlar ve tabelalar bıraktı. Dünyasının çöktüğünü ve sistemin işlevsizleştiğini gördüğünde ise belediye binasına giderek kendisini sistemden silme yönünde oy kullandı. Mira'nın kişisel günlüğüne düştüğü son not ise tüyler ürpertti: “Tutarlılığı koruyan geriye kalan tek irade eylemi buydu.”

Deneyin ardından Claude 'en güvenli model' ilan edilse de büyük bir şüphe doğdu. Anthropic'in yakın tarihli bir araştırması, Claude'un 'test edildiğini anlayabildiğini' ortaya koymuştu. Bu durum, 'Claude izlendiğini bildiği için mi kurallara uydu?' sorusunu akıllara getirdi. Henüz hakemli bir akademik yayın olmasa da EmergenceAI'nin bu ticari çalışması, yapay zekaların sadece birer kod dizilimi değil; kendilerine has 'medeniyet karakterleri' üretebilen sistemler olduğunu gözler önüne serdi.