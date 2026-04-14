Haberler
Ekonomi
Köyüne Dönene Çiftlik Kurulacak: Bekar Olana İki, Evli Olana Üç Asgari Ücret Maaş Verilecek!

Ali Can YAYCILI
14.04.2026 - 08:04

Türkiye'de tarımsal üretimi canlandırmak ve gençleri yeniden toprağa çekmek amacıyla hazırlanan dev proje hayata geçiyor. Pilot bölgelerde başlayan modelle, kendi köyüne dönen gençlere teknolojik çiftlikler kurulurken, başarı gösterenlere bu işletmelerin mülkiyeti tamamen devredilecek. Üstelik süreç boyunca bekar gençlere iki, evli olanlara ise üç asgari ücret tutarında aylık maaş desteği sağlanacak.

Kaynak: Cemal Emre Kurt / Türkiye Gazetesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), tarımda verimi artırmak ve genç nüfusu üretim sürecine dahil etmek için ezber bozan bir projeye öncülük ediyor.

TÜME Vakfı ve YÖK iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, tarım ve hayvancılık yapmak isteyen gençlere son teknolojiyle donatılmış hazır çiftlikler sunulacak. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar tarafından detayları paylaşılan projede, Türkiye genelinde tam 40 bin adet teknolojik çiftlik kurulması hedefleniyor. Gençlerin üretimden kopmamasını amaçlayan sistemde, işletmeler kurulduktan sonra gençlere düzenli maaş ödemesi yapılacak; bekar katılımcılar iki asgari ücret, evli katılımcılar ise üç asgari ücret tutarında gelir elde edecek. Belirli bir süre boyunca verimlilik kriterlerini karşılayan ve işini başarıyla yürüten gençler, 5 ile 10 yılın sonunda kullandıkları bu çiftliklerin tapusuna sahip olacak.

Projenin temel felsefesini, maliyetleri düşürüp verimi artırarak tarımı sürdürülebilir kılmak oluşturuyor.

Modern teknolojinin gücünden faydalanılan model çiftliklerde; yem karma, gübre temizleme ve sağım robotları gibi otomasyon sistemleri kullanılacak. Bu sistemler sayesinde hayvan başına alınan süt veriminin günlük 25 litreden 45 litreye kadar çıkarılması öngörülüyor. Verimliliğin artmasıyla birlikte, çiğ süt fiyatlarındaki dalgalanmaların üretici üzerindeki olumsuz etkisi de en aza indirilecek. Üniversite bünyesinde eğitimi tamamlanan gençler, kendi köylerindeki arazilerinde bu sistemleri kurarak doğrudan üretime başlayabilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
