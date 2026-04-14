Köyüne Dönene Çiftlik Kurulacak: Bekar Olana İki, Evli Olana Üç Asgari Ücret Maaş Verilecek!

TÜME Vakfı ve YÖK iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, tarım ve hayvancılık yapmak isteyen gençlere son teknolojiyle donatılmış hazır çiftlikler sunulacak. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar tarafından detayları paylaşılan projede, Türkiye genelinde tam 40 bin adet teknolojik çiftlik kurulması hedefleniyor. Gençlerin üretimden kopmamasını amaçlayan sistemde, işletmeler kurulduktan sonra gençlere düzenli maaş ödemesi yapılacak; bekar katılımcılar iki asgari ücret, evli katılımcılar ise üç asgari ücret tutarında gelir elde edecek. Belirli bir süre boyunca verimlilik kriterlerini karşılayan ve işini başarıyla yürüten gençler, 5 ile 10 yılın sonunda kullandıkları bu çiftliklerin tapusuna sahip olacak.