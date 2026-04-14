Dünyaca Ünlü Gökdelenler Yan Yatıyor: Sahil Şehrinde Dev Tahliye Kapıda! Hükümet Harekete Geçti

Ali Can YAYCILI
14.04.2026 - 07:41

Brezilya’nın turistik kenti Santos, iklim değişikliği ve zemin yapısının kurbanı oluyor. Atlas Okyanusu kıyısındaki dev binalar, yükselen deniz seviyesi ve yumuşak toprak nedeniyle gözle görülür şekilde eğilmeye başladı. Şehri kurtarmak için hazırlanan dev bütçeli proje, kıyı kentlerinin gelecekteki en büyük sınavı olarak görülüyor.

Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/p...
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bulunan dünyaca ünlü sahil kenti Santos, bugünlerde mimari bir mucizeden ziyade ciddi bir güvenlik kriziyle dünya gündeminde yer alıyor.

Atlas Okyanusu’nun hemen kıyısında yükselen onlarca katlı dev binalar, zemindeki hareketlilik ve denizin yükselmesiyle birlikte yana doğru eğilmeye başladı. Şehrin silüetini tamamen değiştiren bu durum, sadece estetik bir bozulma değil, binalarda yaşayan binlerce insan için hayati bir risk anlamına geliyor.

Uzmanlar, bu tehlikeli değişimin arkasında iki ana nedenin yattığını belirtiyor. Bölgenin kumlu ve yumuşak zemin yapısı, üzerine inşa edilen devasa ağırlıkları taşımakta zorlanırken, küresel ısınmayla birlikte yükselen deniz seviyesi kıyı erozyonunu hızlandırıyor. Toprağın zamanla sıkışması ve suyun binaların temeline yaptığı baskı, yapıların dengesini bozarak 'eğik binalar' tablosunu ortaya çıkarıyor. Santos sahilinde yürüyenlerin çıplak gözle bile fark edebildiği bu eğilme, son yıllarda iyice belirginleşmiş durumda.

Yerel yetkililer, giderek yayılan bu soruna karşı geniş kapsamlı bir kurtarma operasyonu için düğmeye bastı.

Hazırlanan mühendislik planı, kıyı şeridini korumayı, binaların zeminini özel tekniklerle güçlendirmeyi ve denizin karaya doğru ilerleyişini durduracak bariyerler inşa etmeyi kapsıyor. Ancak bu devasa projenin maliyeti dudak uçuklatıyor. Projenin hayata geçirilmesi için Brezilya Ulusal Kalkınma Bankası'nın (BNDES) finansal desteği beklenirken, yapılacak çalışmaların hem çok uzun süreceği hem de teknik açıdan oldukça zorlu olacağı vurgulanıyor

Bilim insanlarına göre Santos'ta yaşananlar, aslında dünya genelindeki tüm kıyı şehirleri için çalan bir alarm niteliği taşıyor. İklim değişikliği ve artan su seviyeleri, sadece Brezilya’yı değil, okyanus kıyısında kurulu olan tüm metropolleri benzer bir akıbetle karşı karşıya bırakabilir. Santos’un bu krizi nasıl çözeceği, gelecekte benzer sorunları yaşayacak olan diğer ülkeler için de bir model oluşturacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
