Dünyaca Ünlü Gökdelenler Yan Yatıyor: Sahil Şehrinde Dev Tahliye Kapıda! Hükümet Harekete Geçti

Atlas Okyanusu’nun hemen kıyısında yükselen onlarca katlı dev binalar, zemindeki hareketlilik ve denizin yükselmesiyle birlikte yana doğru eğilmeye başladı. Şehrin silüetini tamamen değiştiren bu durum, sadece estetik bir bozulma değil, binalarda yaşayan binlerce insan için hayati bir risk anlamına geliyor.

Uzmanlar, bu tehlikeli değişimin arkasında iki ana nedenin yattığını belirtiyor. Bölgenin kumlu ve yumuşak zemin yapısı, üzerine inşa edilen devasa ağırlıkları taşımakta zorlanırken, küresel ısınmayla birlikte yükselen deniz seviyesi kıyı erozyonunu hızlandırıyor. Toprağın zamanla sıkışması ve suyun binaların temeline yaptığı baskı, yapıların dengesini bozarak 'eğik binalar' tablosunu ortaya çıkarıyor. Santos sahilinde yürüyenlerin çıplak gözle bile fark edebildiği bu eğilme, son yıllarda iyice belirginleşmiş durumda.