ÖTV’siz Araba Konusunda Yeni Gelişme: "Eski Arabanı Getir, ÖTV’siz Araç Al" Teklifinde Karar Verildi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan düzenleme, eski aracını hurdaya ayıran vatandaşların, yerli üretim ve doğa dostu yeni bir araç alırken bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödememesini kapsıyordu.

Söz konusu düzenleme, yalnızca bir vergi indirimi değil; aynı zamanda trafik güvenliği, çevre kirliliğinin önlenmesi ve yakıt tasarrufu gibi stratejik hedefleri de içinde barındırıyordu. Meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenen Şevkin, Türkiye'deki mevcut araç parkının yaş ortalamasının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu durumun hem çevre hem de ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Güncel verilere göre Türkiye yollarında seyreden yaklaşık 30 milyon 260 bin aracın dörtte birinin 20 yaş ve üzerinde olduğu belirtiliyor. Teklifin gerekçesinde, eski model araçların yüksek emisyon salınımı nedeniyle doğayı kirlettiği, verimsiz yakıt tüketimiyle dışa bağımlılığı artırdığı ve teknik eksiklikleri sebebiyle trafik kazalarına davetiye çıkardığı ifade edilmişti. Ancak yapılan oylama neticesinde, eski araç stoğunu yenilemeyi hedefleyen bu teşvik adımı yasalaşma şansını kaybetti.