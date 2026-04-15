ÖTV’siz Araba Konusunda Yeni Gelişme: "Eski Arabanı Getir, ÖTV’siz Araç Al" Teklifinde Karar Verildi

ÖTV’siz Araba Konusunda Yeni Gelişme: "Eski Arabanı Getir, ÖTV’siz Araç Al" Teklifinde Karar Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 09:26

Türkiye'de trafiğe kayıtlı milyonlarca yaşlı aracın yenilenmesini ve vatandaşların daha uygun şartlarda araç sahibi olmasını hedefleyen 'Hurda Araçlara ÖTV Muafiyeti' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen ve 20 yaş üzerindeki araçların trafikten çekilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan kanun teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geri çevrildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen ve 20 yaş üzerindeki araçların trafikten çekilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan kanun teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geri çevrildi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan düzenleme, eski aracını hurdaya ayıran vatandaşların, yerli üretim ve doğa dostu yeni bir araç alırken bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödememesini kapsıyordu.

Söz konusu düzenleme, yalnızca bir vergi indirimi değil; aynı zamanda trafik güvenliği, çevre kirliliğinin önlenmesi ve yakıt tasarrufu gibi stratejik hedefleri de içinde barındırıyordu. Meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenen Şevkin, Türkiye'deki mevcut araç parkının yaş ortalamasının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu durumun hem çevre hem de ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Güncel verilere göre Türkiye yollarında seyreden yaklaşık 30 milyon 260 bin aracın dörtte birinin 20 yaş ve üzerinde olduğu belirtiliyor. Teklifin gerekçesinde, eski model araçların yüksek emisyon salınımı nedeniyle doğayı kirlettiği, verimsiz yakıt tüketimiyle dışa bağımlılığı artırdığı ve teknik eksiklikleri sebebiyle trafik kazalarına davetiye çıkardığı ifade edilmişti. Ancak yapılan oylama neticesinde, eski araç stoğunu yenilemeyi hedefleyen bu teşvik adımı yasalaşma şansını kaybetti.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
