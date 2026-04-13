article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
ÖTV’siz Araç Önerisi Meclis’te Kabul Edildi: ÖTV’siz Araç Alımında Şartlar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.04.2026 - 11:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenleme ile ortopedik engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alım şartları güncellendi ve yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireylerin araç sahibi olmalarının önü açıldı. Ayrıca ÖTV'siz araç alan bir kişi, aracını 5 yıl sonra herhangi bir ceza ödemeden satabilse de, yeni bir ÖTV’siz araç alabilmek için ilk alım tarihinden itibaren tam 10 yıl beklemek zorunda kalacak. İşte ÖTV’siz araç kararındaki tüm şartlar…

Kaynak: Mynet Finans

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Engelli vatandaşların otomobil alımlarındaki vergi muafiyeti uygulaması, Meclis’ten geçen son düzenlemeyle birlikte yeni bir boyut kazandı.

Yapılan değişiklikle, özellikle yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireylerin araç sahibi olmalarının önü açıldı. Artık sürücü belgesi alamayacak durumda olan ancak engel oranı şartını karşılayan ortopedik engelliler de bu haktan yararlanabilecek. 

Yeni dönemde en dikkat çeken değişikliklerin başında ise araç fiyat sınırı ve yerlilik şartı geliyor.  2026 yılı itibarıyla, vergiler dahil fiyatı 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan araçlar muafiyet kapsamına alınırken, tercih edilecek aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması zorunluluğu getirildi.

Bu yeni kriterler doğrultusunda vatandaşlar, Türkiye'de üretilen Togg’un T10X ve T10F modellerinin yanı sıra Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai markalarının yerli üretim modellerini tercih edebilecek. Düzenleme, binek otomobillerin yanı sıra motor hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen kamyonet, panelvan ve arazi taşıtlarını da kapsıyor. 

Ancak araç alım sürecinde zaman aşımı kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. ÖTV'siz araç alan bir kişi, aracını 5 yıl sonra herhangi bir ceza ödemeden satabilse de, yeni bir ÖTV’siz araç alabilmek için ilk alım tarihinden itibaren tam 10 yıl beklemek zorunda kalacak. Bu kural, sistemin suistimal edilmesini önlemeyi ve ihtiyacı olanların uzun vadeli araç sahibi olmasını hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın