Resmen Korku Filmi Gibi: Deniz 100 Metre İçeri Girdi, Tatil Köyündeki Villalar ve Havuz Çöküyor!

Erozyon nedeniyle sahildeki eski tatil köyüne ait villa ve havuz tesisi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, gazetecilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgede başlattığı çalışmayla kıyı erozyonunun önüne geçileceğini kaydetti.

Kıyı erozyonunun tahrip ettiği eski tatil köyü ile ilgili bilgi veren Kır, 'Özel bir imarla tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı. Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması da gerekiyordu.' diye konuştu.

Kır, çalışmalara değinerek, 'Yaklaşık 13-14 yıllık bir proje olan sahil koruma duvarı çalışmasının 2 yıldır takipçisi olduk. Şu an Maden Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde mendirek çalışması ve sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı.' ifadesini kullandı.