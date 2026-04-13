Türkiye’de Sigara Yasağı İçin Tarih Verildi: Artık Nakit Geçmeyecek, O Tarihte Tamamen Yasaklanıyor!

İşletmeler, alanlarının yalnızca yüzde 10’u kadar bir kısmı 'içme alanı' olarak ayırabilecek ancak bu bölümlerde herhangi bir yiyecek ya da içecek servisi yapılamayacak. Dumana maruz kalmayı önlemek amacıyla alınan bu karara göre, belirlenen özel alanlara garsonlar dahi giriş yapamayacak. Müşteriler yalnızca bu izole alanlarda tütün kullanabilecek, ancak hiçbir hizmet alamayacaklar.

Satış noktalarında denetimi artırmak ve özellikle reşit olmayan çocukların tütüne ulaşmasını engellemek için nakit ödeme dönemi de rafa kalkıyor. Sigara satın almak isteyenler ödemelerini sadece kredi kartı veya kimlik doğrulaması yapan dijital sistemlerle gerçekleştirebilecek. Bu sayede hem kayıt dışı ticaretin önüne geçilecek hem de yaş sınırı kontrolü teknolojik olarak garanti altına alınacak. Kurallara uymayan ve çocuklara ürün sağlayan kişileri ise hapis cezasına kadar uzanan ağır yaptırımlar bekliyor.