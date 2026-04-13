Türkiye’de Sigara Yasağı İçin Tarih Verildi: Artık Nakit Geçmeyecek, O Tarihte Tamamen Yasaklanıyor!
Türkiye, halk sağlığını koruma amacıyla tütün ürünlerine karşı en kapsamlı operasyonunu başlatıyor. Hazırlanan 41 maddelik yeni yasa taslağıyla birlikte, restoranların açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanırken, satışlarda nakit para kullanımı sona eriyor. 2040 yılında ise tütünün her türlüsünün satışı ve tüketimi tamamen yasaklanarak 'tütünsüz nesil' dönemine geçilecek.
Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık’ın haberine göre; Türkiye’de uygulanmaya başlanması beklenen sigara yasağının tüm detayları…
Reklam
Türkiye genelinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını kademeli olarak sonlandıracak devrim niteliğinde bir yasa teklifi için düğmeye basıldı.
Reklam
Yeni düzenleme ile birlikte kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerin açık alanları da dahil olmak üzere sosyal yaşamın her noktasında sigara kullanımı sınırlandırılıyor.
Yasağın son aşaması olan 2040 yılından sonra tütün ticareti yapmaya devam eden şahıs veya kuruluşlara yönelik cezalar ise milyon liraları bulacak.
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
