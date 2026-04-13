Türkiye’de Sigara Yasağı İçin Tarih Verildi: Artık Nakit Geçmeyecek, O Tarihte Tamamen Yasaklanıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.04.2026 - 07:18

Türkiye, halk sağlığını koruma amacıyla tütün ürünlerine karşı en kapsamlı operasyonunu başlatıyor. Hazırlanan 41 maddelik yeni yasa taslağıyla birlikte, restoranların açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanırken, satışlarda nakit para kullanımı sona eriyor. 2040 yılında ise tütünün her türlüsünün satışı ve tüketimi tamamen yasaklanarak 'tütünsüz nesil' dönemine geçilecek.

Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık’ın haberine göre; Türkiye’de uygulanmaya başlanması beklenen sigara yasağının tüm detayları…

Türkiye genelinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını kademeli olarak sonlandıracak devrim niteliğinde bir yasa teklifi için düğmeye basıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 41 maddelik yeni düzenleme, tütün ürünlerine erişimi zorlaştırırken sosyal alanlardaki kullanım standartlarını baştan aşağı değiştiriyor. Avrupa Birliği'nin gelecek hedefleriyle paralel olarak hazırlanan bu taslak yasalaştığında, 1 Ocak 2040 tarihi itibarıyla Türkiye'de sigara, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin hem üretimi hem de satışı tamamen son bulacak. Bu büyük dönüşümün nihai hedefi, tütünden tamamen arınmış bir gelecek inşa etmek olarak belirlendi.

Yeni düzenleme ile birlikte kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerin açık alanları da dahil olmak üzere sosyal yaşamın her noktasında sigara kullanımı sınırlandırılıyor.

İşletmeler, alanlarının yalnızca yüzde 10’u kadar bir kısmı 'içme alanı' olarak ayırabilecek ancak bu bölümlerde herhangi bir yiyecek ya da içecek servisi yapılamayacak. Dumana maruz kalmayı önlemek amacıyla alınan bu karara göre, belirlenen özel alanlara garsonlar dahi giriş yapamayacak. Müşteriler yalnızca bu izole alanlarda tütün kullanabilecek, ancak hiçbir hizmet alamayacaklar.

Satış noktalarında denetimi artırmak ve özellikle reşit olmayan çocukların tütüne ulaşmasını engellemek için nakit ödeme dönemi de rafa kalkıyor. Sigara satın almak isteyenler ödemelerini sadece kredi kartı veya kimlik doğrulaması yapan dijital sistemlerle gerçekleştirebilecek. Bu sayede hem kayıt dışı ticaretin önüne geçilecek hem de yaş sınırı kontrolü teknolojik olarak garanti altına alınacak. Kurallara uymayan ve çocuklara ürün sağlayan kişileri ise hapis cezasına kadar uzanan ağır yaptırımlar bekliyor.

Yasağın son aşaması olan 2040 yılından sonra tütün ticareti yapmaya devam eden şahıs veya kuruluşlara yönelik cezalar ise milyon liraları bulacak.

Yasaklı tarihten sonra tütün ürünlerini piyasaya sürenlere 1 milyon ile 5 milyon lira arasında değişen adli para cezaları kesilecek. Mevcut süreçte kapalı veya açık yasak alanlarda sigara içen bireyler 5 bin TL, kuralları ihlal eden işletmeler ise 50 bin TL’den başlayan para cezaları ve faaliyet durdurma yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
