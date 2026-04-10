Sigara İçenlere Kötü Haber: Önce Açık Havada Sigara İçmek Yasaklanıyor Sonra da Sigara Satışı Yasaklanıyor!

İbadethaneler, çocuk parkları, plajlar, hastane bahçeleri ve üniversite kampüslerinde tütün kullanımı sınırlandırılıyor. Eğitim ve sağlık kurumlarının binalarına en az 20 metre mesafede özel alanlar oluşturulması zorunlu hale getirilirken, çocukların bulunduğu park ve yürüyüş yollarında sigara içilmesi tamamen engellenecek. Plajlarda ise yalnızca birbirine en az 200 metre uzaklıkta bulunan özel kabinlerde tütün kullanımına izin verilecek.

Yasal yaptırımlar tarafında da denetimler sıkılaşıyor. Tütün ürünü tüketilen özel alanlara 18 yaşından küçüklerin girmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Çocuklara bu ürünlerin satışını yapan kişilere yönelik cezai işlemler ağırlaştırılarak, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarının önü açılacak.