Sigara İçenlere Kötü Haber: Önce Açık Havada Sigara İçmek Yasaklanıyor Sonra da Sigara Satışı Yasaklanıyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 07:36

Türkiye, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde tütün ürünlerine yönelik bugüne kadarki en sert kısıtlamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte nakit parayla sigara satışı son bulurken, 2040 yılından itibaren ülke genelinde tütün ürünlerinin ticareti tamamen durdurulacak.

Kaynak: Bülent Sarıoğlu / Hürriyet Gazetesi

Hükümetin tütün ve benzeri ürünlerle mücadele kapsamında hazırladığı kapsamlı yasa teklifi, Türkiye'de sigara kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirecek kurallar içeriyor.

AKP grubu ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle şekillenen taslağa göre, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin açık alanlarında artık serbestçe sigara içilemeyecek. Mevcut uygulamaların aksine, restoran ve kafelerde sigara içilen bölümlere yiyecek veya içecek servisi yapılması tamamen yasaklanacak. Bu alanlar, işletme genel alanının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde, dışarıdan görülmeyecek kapalı kabinler şeklinde tasarlanacak ve büyüklükleri 20 metrekare ile sınırlandırılacak.

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden birini ise satış yöntemleri ve uzun vadeli hedefler oluşturuyor.

Hürriyet Gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; Yeni dönemde tütün mamulleri nakit ödeme yöntemiyle satın alınamayacak; tüm işlemler elektronik sistemler üzerinden kayıt altına alınacak. Ayrıca Türkiye, 1 Ocak 2040 tarihi itibarıyla tütün ürünlerinin satışını tamamen yasaklayarak dumansız bir ülke olma hedefini resmileştirmeyi planlıyor. Sadece geleneksel sigaralar değil; elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve her türlü nargile de tütün ürünü tanımına dahil edilerek aynı katı kurallara tabi tutulacak.

Kamusal alanlardaki kısıtlamalar da genişletilerek açık hava sahalarına taşınıyor.

İbadethaneler, çocuk parkları, plajlar, hastane bahçeleri ve üniversite kampüslerinde tütün kullanımı sınırlandırılıyor. Eğitim ve sağlık kurumlarının binalarına en az 20 metre mesafede özel alanlar oluşturulması zorunlu hale getirilirken, çocukların bulunduğu park ve yürüyüş yollarında sigara içilmesi tamamen engellenecek. Plajlarda ise yalnızca birbirine en az 200 metre uzaklıkta bulunan özel kabinlerde tütün kullanımına izin verilecek.

Yasal yaptırımlar tarafında da denetimler sıkılaşıyor. Tütün ürünü tüketilen özel alanlara 18 yaşından küçüklerin girmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Çocuklara bu ürünlerin satışını yapan kişilere yönelik cezai işlemler ağırlaştırılarak, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarının önü açılacak.

Sigara yasaklarına ilişkin denetimler artık belediyelerce değil, vali, kaymakam gibi mülki amirlerce yaptırılacak. Yerel mülki amirler tütün denetim ekipleri kuracak.

Tütün ürünleriyle mücadelede yasakları ihlal edenlere ilişkin cezalar ağırlaştırılıyor. Kişiler ve işletmeler açısından 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezaları ile ruhsat iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde işletmelere kademeli kapatma cezaları verilecek. Yasak alanlarda sigara içenlere 5 bin lira para cezası kesilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
