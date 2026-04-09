AKP’li Şamil Tayyar Açıkladı: Hobi Bahçeleri ve APP Plaka Konusunda Yeni Karar Geliyor
Eski AKP Milletvekili olan gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin, son günlerde en çok konuşulan konulardan olan hobi bahçeleri ve APP plaka konusunda değişikliğe gideceğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, hobi bahçeleri konusu için “Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş” derken APP plakalar konusu için de “Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş. Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş” ifadelerini kullandı.
Son günlerin en çok konuşulan konularından APP plakalar ve hobi bahçeleri konusunda yeni düzenlemeler geliyor.
