AKP’li Şamil Tayyar Açıkladı: Hobi Bahçeleri ve APP Plaka Konusunda Yeni Karar Geliyor

AKP’li Şamil Tayyar Açıkladı: Hobi Bahçeleri ve APP Plaka Konusunda Yeni Karar Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2026 - 23:08

Eski AKP Milletvekili olan gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin, son günlerde en çok konuşulan konulardan olan hobi bahçeleri ve APP plaka konusunda değişikliğe gideceğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, hobi bahçeleri konusu için “Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş” derken APP plakalar konusu için de “Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş. Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş” ifadelerini kullandı.

Son günlerin en çok konuşulan konularından APP plakalar ve hobi bahçeleri konusunda yeni düzenlemeler geliyor.

Son günlerin en çok konuşulan konularından APP plakalar ve hobi bahçeleri konusunda yeni düzenlemeler geliyor.

AKP’li eski milletvekili olan Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’nin MKYK’sında konuşulanları aktardı. Tayyar’ın aktardıklarına göre; hükümet, hobi bahçeleri ve APP plaka konusuna değişikliğe gidecek. 

İşte Şamil Tayyar’ın açıklamaları: 

“Gece gece.

Size iki önemli haber vereyim.

Bir süredir iki önemli tartışma konumuz vardı:

1/Kamuoyunda hobi bahçeleri diye bilinen ama 7 milyon civarında kişiyi yakından ilgilendiren imarsız küçük ölçekli bahçeli evlerin yıkılıp yıkılmayacağı.

2/Yeni Trafik Kanunu ile getirilen ağır ceza ve uygulamalar.

Duydum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki soruna da el atmış ve yeni düzenleme yapılmasını istemiş.

Önce ilkinden başlayım.

AK Parti’nin bugünkü MKYK toplantısında hobi bahçeleri mevzuunu Ankara Milletvekili Osman Gökçek gündeme getirmiş.

Gökçek, mevcut yönetmeliğin uygulanması halinde binlerce kişinin mağdur olacağını belirterek, siyaseten ağır bedel ödeneceğini söylemiş.

Tarım Bakanı da yönetmelik hakkında bilgi vermiş.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş,

İkinci mevzuya gelince.

Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş.

Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş.

Doğrusunu yapmış.

Aklın yolu bir.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
