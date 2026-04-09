Popüler Çocuk Oyuncağına Satış Yasağı Getirildi: Kara Listeye Alınan Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yapılan resmi duyuruda, çocukların kullanımına sunulan bir oyuncak modelinin ciddi sağlık riskleri taşıdığı ilan edildi. Bakanlık bünyesindeki uzman ekiplerin yürüttüğü detaylı incelemeler sonucunda, söz konusu ürünün güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve çocukların güvenliğini tehlikeye attığı tescillendi.

Alınan karar doğrultusunda, Gramsci markasına ait Yu-13C model numaralı oyuncağın satışı tamamen yasaklandı. Bakanlık, tespit edilen bu güvensiz ürünün halihazırda piyasada bulunan tüm örneklerinin toplanması için süreci resmen başlattı. Denetimlerin ardından hazırlanan raporda, ürünün hangi teknik eksiklikler nedeniyle riskli bulunduğu kayıtlara geçerken, tüketicilerin bu konuda bilinçli olması gerektiği vurgulandı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden düzenli olarak yapılan bu açıklamalar, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini kontrol etmelerine olanak tanıyor. Yetkili kurumlar, piyasa gözetimi faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ve standart dışı ürün üreten ya da satan işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.