Popüler Çocuk Oyuncağına Satış Yasağı Getirildi: Kara Listeye Alınan Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2026 - 19:55

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan son incelemelerde riskli olduğu belirlenen bir oyuncak modeli için piyasadan toplatma ve satış yasağı kararı çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlerken halk sağlığını korumak adına önemli bir adım daha attı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla yapılan resmi duyuruda, çocukların kullanımına sunulan bir oyuncak modelinin ciddi sağlık riskleri taşıdığı ilan edildi. Bakanlık bünyesindeki uzman ekiplerin yürüttüğü detaylı incelemeler sonucunda, söz konusu ürünün güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve çocukların güvenliğini tehlikeye attığı tescillendi.

Alınan karar doğrultusunda, Gramsci markasına ait Yu-13C model numaralı oyuncağın satışı tamamen yasaklandı. Bakanlık, tespit edilen bu güvensiz ürünün halihazırda piyasada bulunan tüm örneklerinin toplanması için süreci resmen başlattı. Denetimlerin ardından hazırlanan raporda, ürünün hangi teknik eksiklikler nedeniyle riskli bulunduğu kayıtlara geçerken, tüketicilerin bu konuda bilinçli olması gerektiği vurgulandı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden düzenli olarak yapılan bu açıklamalar, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini kontrol etmelerine olanak tanıyor. Yetkili kurumlar, piyasa gözetimi faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ve standart dışı ürün üreten ya da satan işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
