Futbolun En Büyük Sahnesi Olan Dünya Kupası Nedir?

2026 Dünya Kupası neden 48 takımla oynanıyor?

FIFA, futbolun küresel erişimini artırmak ve daha fazla ülkeye bu sahnede yer alma şansı tanımak amacıyla takım sayısını 32'den 48'e çıkardı. Bu karar, özellikle Afrika, Asya ve Kuzey Amerika kontenjanlarının ciddi oranda artmasını sağladı.

Yeni format nasıl işleyecek? Takımlar nasıl eşleşecek?

Grup aşamasında takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımların yanı sıra, en iyi 8 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. Bu da turnuvaya ilk kez 'Son 32 Turu' adlı yeni bir eleme aşamasının eklenmesine neden oldu.

Maçlar hangi saat diliminde oynanacak?

Turnuva Kuzey Amerika’da gerçekleşeceği için Türkiye’deki izleyicileri uykusuz geceler bekliyor. Maçlar genellikle Türkiye saatiyle (TSİ) akşam 20:00, 23:00, 02:00 ve 05:00 sularında başlayacak. Final maçı ise TSİ 22:00’de oynanacak.