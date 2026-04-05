Hobi Bahçeleri İçin İmar Affı mı Gelecek? Gazeteci Şamil Tayyar’dan Dikkat Çeken Paylaşım

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 14:37

Resmî Gazete’de yer alan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” sonrasında hobi bahçelerinin akıbetinin ne olacağı tartışılıyordu. Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, hobi bahçeleri ile ilgili imar affının çıkması gerektiğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile de görüştüğünü söyleyen Tayyar, bakanın da sorunların Meclis’te çıkarılacak bir yasa ile çözülebileceğini ifade ettiğini belirtti.

Türkiye’de sayısı binleri bulan hobi bahçelerinin yıkılacağı ve sahiplerine ciddi cezalar kesileceği iddia ediliyordu.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yer alan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ile hobi bahçelerinin yıkımına başlanacağı iddia edilmişti.

Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, Resmî Gazete’de yer alan yönetmeliğin yeni bir şey olmadığını ve mevcut kanunda yer alan yönetmelik olduğunu söyledi.

Tayyar, hobi bahçelerinin iddia edildiği gibi 11 binin çok üzerinde olduğunu ve sorunun çözümü için imar affının gerektiğini söyledi. Gazeteci Tayyar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmeden de bahsetti.

Şamil Tayyar’ın paylaşımı 👇

'Hobi bahçeleri üzerine.

Dün gece yayımlanan yönetmelik, 2020 yılında çıkarılan kanunun birebir aynısıdır.

Pandemi, deprem gibi sebeplerle gecikmeli yayımlanmış bir uygulama yönetmeliğidir.

Kanunda ne varsa yönetmelikte de onlar var.

Yani, yeni bir durum değil.

Toprak Koruma Kanunu, Tarım Bakanlığına tarım arazilerini koruma sorumluluğu yüklese de aslında bu sorun, bir imar ve çarpık yapılaşma sorunudur.

Kaçak yapılara yol, su, elektrik, internet hizmeti verilemez, suçtur.

İmara aykırı yapılarla ilgili denetim görevi de belediyelere aittir.

Ne yazık ki bu sorun zamanla çarpık yapılaşmanın ötesinde, dar gelirli vatandaşların tarımsal hobisi üzerinden aracıların rantına dönüştü.

Ayrıca, Sözcü’nün yazdığı ‘11 bin hobi bahçesi’ verisi de doğru değil, tahminler bunun çok üzerinde.

Gelelim sadede.

Belediyeler kaçak güreşiyor, bakanlık yasayı uygulamak istiyor, bahçe sahipleri tepkili.

Ortada bir sorun var.

Sorun imar sorunuysa, bunun için imar affına ihtiyaç var, o da Meclis’in görevidir.

Bakanlık yetkisini aşar.

Herkesin birbirini ispiyonladığı yerde idare de olmaz.

Şimdi top Meclis’te.

Mevcutları güvence altına alıp bundan sonra yapılacak olanları yasaklayan düzenleme, bir torba kanuna konabilir.

Eğer istenirse.

Son olarak Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı’yı aradım, tartışmadan dolayı üzüntülüydü; o da sorunun Meclis’ten çıkarılacak kanunla çözülebileceğini söyledi.

Arz olunur.'

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
