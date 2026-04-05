Hobi Bahçeleri İçin İmar Affı mı Gelecek? Gazeteci Şamil Tayyar’dan Dikkat Çeken Paylaşım

'Hobi bahçeleri üzerine.

Dün gece yayımlanan yönetmelik, 2020 yılında çıkarılan kanunun birebir aynısıdır.

Pandemi, deprem gibi sebeplerle gecikmeli yayımlanmış bir uygulama yönetmeliğidir.

Kanunda ne varsa yönetmelikte de onlar var.

Yani, yeni bir durum değil.

Toprak Koruma Kanunu, Tarım Bakanlığına tarım arazilerini koruma sorumluluğu yüklese de aslında bu sorun, bir imar ve çarpık yapılaşma sorunudur.

Kaçak yapılara yol, su, elektrik, internet hizmeti verilemez, suçtur.

İmara aykırı yapılarla ilgili denetim görevi de belediyelere aittir.

Ne yazık ki bu sorun zamanla çarpık yapılaşmanın ötesinde, dar gelirli vatandaşların tarımsal hobisi üzerinden aracıların rantına dönüştü.

Ayrıca, Sözcü’nün yazdığı ‘11 bin hobi bahçesi’ verisi de doğru değil, tahminler bunun çok üzerinde.

Gelelim sadede.

Belediyeler kaçak güreşiyor, bakanlık yasayı uygulamak istiyor, bahçe sahipleri tepkili.

Ortada bir sorun var.

Sorun imar sorunuysa, bunun için imar affına ihtiyaç var, o da Meclis’in görevidir.

Bakanlık yetkisini aşar.

Herkesin birbirini ispiyonladığı yerde idare de olmaz.

Şimdi top Meclis’te.

Mevcutları güvence altına alıp bundan sonra yapılacak olanları yasaklayan düzenleme, bir torba kanuna konabilir.

Eğer istenirse.

Son olarak Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı’yı aradım, tartışmadan dolayı üzüntülüydü; o da sorunun Meclis’ten çıkarılacak kanunla çözülebileceğini söyledi.

Arz olunur.'