Tarım Arazilerindeki İzinsiz Hobi Bahçelerine Metrekare Başına Ceza Kesilecek

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 18:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Tarım Orman Komisyonu’nda kabul edilen yasa tasarısına göre, tarım arazilerindeki izinsiz hobi bahçelerine ciddi para cezası gelecek. Tarlalara yapılmış tüm yapıların elektriği, suyu, doğal gazı kesilecek ve metrekare başına 2 bin 500 lira ceza kesilecek. Yeni yasa ile izinsiz 11 bini aşkın hobi bahçesinin yıkılması bekleniyor.

Kaynak: Erdoğan Süzer / Sözcü

Tarla statüsündeki arsalara izinsiz olarak yapılan hobi bahçelerine ağır yaptırımlar geliyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TBMM’deki komisyonda kabul edilen yasa tasarısında, tarlalara izin almadan yapılan tüm yapıların bağlanan elektrik, su ve doğal gazı kesilecek.

Bahçe sahiplerine, metrekare başına 2 bin 500 lira para cezası kesilecek. 500 metrekare arsada 1 milyon 200 bin, 1 dönümde ise 2,5 milyon lira ceza olacak.

Bahçe sahiplerinden 2 ay içinde tüm yapıları yıkıp yeniden tarlaya dönüştürmeleri istenecek. Bahçesini kendi yıkmayana metrekare başına 7 bin 500 lira ceza kesilecek.

Yeni yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra, cezayı ödeyen tarla sahiplerine belge almaları için 1 ay süre tanınacak. Yeni yasadan 11 binden fazla hobi bahçesinin etkilenmesi bekleniyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
