Tarım Arazilerindeki İzinsiz Hobi Bahçelerine Metrekare Başına Ceza Kesilecek

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TBMM’deki komisyonda kabul edilen yasa tasarısında, tarlalara izin almadan yapılan tüm yapıların bağlanan elektrik, su ve doğal gazı kesilecek.

Bahçe sahiplerine, metrekare başına 2 bin 500 lira para cezası kesilecek. 500 metrekare arsada 1 milyon 200 bin, 1 dönümde ise 2,5 milyon lira ceza olacak.

Bahçe sahiplerinden 2 ay içinde tüm yapıları yıkıp yeniden tarlaya dönüştürmeleri istenecek. Bahçesini kendi yıkmayana metrekare başına 7 bin 500 lira ceza kesilecek.

Yeni yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra, cezayı ödeyen tarla sahiplerine belge almaları için 1 ay süre tanınacak. Yeni yasadan 11 binden fazla hobi bahçesinin etkilenmesi bekleniyor.