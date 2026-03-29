Tarım Arazilerindeki İzinsiz Hobi Bahçelerine Metrekare Başına Ceza Kesilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Tarım Orman Komisyonu’nda kabul edilen yasa tasarısına göre, tarım arazilerindeki izinsiz hobi bahçelerine ciddi para cezası gelecek. Tarlalara yapılmış tüm yapıların elektriği, suyu, doğal gazı kesilecek ve metrekare başına 2 bin 500 lira ceza kesilecek. Yeni yasa ile izinsiz 11 bini aşkın hobi bahçesinin yıkılması bekleniyor.
Kaynak: Erdoğan Süzer / Sözcü
Tarla statüsündeki arsalara izinsiz olarak yapılan hobi bahçelerine ağır yaptırımlar geliyor.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
