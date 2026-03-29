Haberler
Gündem
Adana’da Seyhan Barajı Dolunca Kapaklar Açıldı: Kozan Barajı’nda da Su Seviyesi Sevindirdi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 17:22

Adana’da son günlerde etkili olan yağmur barajlarda su seviyesini yükseltti. Kentin en önemli su kaynaklarından Seyhan Barajı’nda kontrollü olarak kapaklar açıldı ve sular Seyhan Nehri’ne karıştı.

Son yıllarda su seviyesi yüzde 10’a kadar gerileyen Kozan Barajı’nda ise seviyenin yüzde 60’a çıkması Adanalı vatandaşları sevindirdi.

Adana’nın Seyhan Barajı’nda son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 82’ye yükseldi.

Artan su seviyesi nedeniyle kontrollü şekilde açılan kapaklardan akan suyun oluşturduğu manzara vatandaşların ilgi odağı oldu.

Öte yandan, kent genelinde etkili olan yağışlar diğer barajlara da olumlu yansıdı. Tarımsal sulamada önemli rol oynayan Nergizlik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29'dan yüzde 93'e yükseldi.

Tarımsal sulamanın yanı sıra hidroelektrik enerji üretimi de sağlayan Yedigöze Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e çıkarken, kentin içme suyu ve sulama ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'nda da doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70'ten yüzde 100'e yükseldi.

Kozan Barajı'nda yükselen su seviyesi vatandaşları sevindirdi.

Kozan ilçesinde son 3 yılda yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen Kozan Barajı'nda su seviyesi, bu yıl etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından yüzde 60 doluluk oranına ulaştı. Kuraklık görüntüleri yerini deniz manzarasını aratmayan su seviyesine bırakırken, baraj havadan drone ile görüntülendi. Bölgede etkili olan yağışlar sonrasında nohut ve mısır üreticileri maymuncuk zararlısına karşı mücadele başlattı, narenciye bahçelerinde ise aşırı yağışlara bağlı dökülmeler yaşandı.

Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, Kozan Barajı'nda doluluk oranının beklenenden iyi seviyelere ulaştığını belirterek, 'Devlet Su İşleri'nin verilerine göre barajda doluluk oranı yüzde 60 civarında. Son 3 yılda yağmayan kadar yağmur bu yıl yağdı. Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı şu anda beklenmediği derecede iyi. Geçtiğimiz yıllarda çok kötü bir tablo vardı. Bu yıl ise hem baraj doldu hem de küçük dereler, pınarlar yeniden canlandı' dedi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
