Adana’da Seyhan Barajı Dolunca Kapaklar Açıldı: Kozan Barajı’nda da Su Seviyesi Sevindirdi

Kozan ilçesinde son 3 yılda yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen Kozan Barajı'nda su seviyesi, bu yıl etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından yüzde 60 doluluk oranına ulaştı. Kuraklık görüntüleri yerini deniz manzarasını aratmayan su seviyesine bırakırken, baraj havadan drone ile görüntülendi. Bölgede etkili olan yağışlar sonrasında nohut ve mısır üreticileri maymuncuk zararlısına karşı mücadele başlattı, narenciye bahçelerinde ise aşırı yağışlara bağlı dökülmeler yaşandı.

Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, Kozan Barajı'nda doluluk oranının beklenenden iyi seviyelere ulaştığını belirterek, 'Devlet Su İşleri'nin verilerine göre barajda doluluk oranı yüzde 60 civarında. Son 3 yılda yağmayan kadar yağmur bu yıl yağdı. Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı şu anda beklenmediği derecede iyi. Geçtiğimiz yıllarda çok kötü bir tablo vardı. Bu yıl ise hem baraj doldu hem de küçük dereler, pınarlar yeniden canlandı' dedi.