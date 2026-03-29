Tarım ve Orman Bakanlığı Ekmeğe Renk Veren Maddelerle İlgili Sınırlama Getiriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekmeğe Renk Veren Maddelerle İlgili Sınırlama Getiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 14:53

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmeğe renk ve aroma vermek için kullanılan kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt özü gibi katkıların yasaklanmasına hazırlanıyor. Taslağa göre fırın ve üreticilerin 31 Aralık 2026’ya, un üreticilerinin ise 30 Eylül 2026’ya kadar yeni kurallara uyum sağlaması gerekecek.

Bakanlık yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Bakanlık yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmekte renk ve aroma amacıyla kullanılan bazı katkıların yasaklanmasına yönelik düzenleme hazırladı. Taslağa göre “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” ile “Buğday Unu Tebliği”nde değişiklik yapılarak, ekmeğe koyu renk vermek için kullanılan bazı bileşenlerin kullanımına son verilmesi planlanıyor.

"Kavrulmuş malt unu" ile ilgili yeni karar alınıyor.

"Kavrulmuş malt unu" ile ilgili yeni karar alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”nde yer alan “kavrulmuş malt unu” ibaresi yürürlükten kaldırılacak.

Düzenleme kapsamında, ekmeğe koyu renk veya aroma kazandırmak için kullanılan kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt özü gibi maddelerin kullanımının yasaklanması planlanıyor.

Aynı doğrultuda “Buğday Unu Tebliği”nde de söz konusu bileşenlere yönelik kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Kademeli geçiş yapılacak.

Kademeli geçiş yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, ekmek üreticileri ve fırınların yeni kurallara uyum sağlaması için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirleniyor.

Un üretimi yapan işletmeler ve diğer ilgili gıda kuruluşları için ise 30 Eylül 2026’ya kadar geçiş süresi öngörülüyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
