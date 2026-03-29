Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Konumu Aleyna Kalaycıoğlu Göndermiş

Hakan Karakoca
29.03.2026 - 11:39

Silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Cinayetle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bugünse Aleyna Kalaycıoğlu'nun telefonundan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna atılan konumun nedeni ortaya çıktı. 

Kaynak - Mustafa Kadir Mercan

Genç futbolcu araç içinde talihsiz şekilde hayatını kaybetmişti.

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne yol açan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cinayetin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun telefonundaki 'konum' detayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilerde Kalaycıoğlu, konumu kendisinin neden gönderdiğini açıkladı.

"Alaattin Kadayıfçıoğlu'na konumu neden gönderdin?" diye soruldu.

Aleyna Kalaycıoğluna, kendi adına kayıtlı telefondan Alaattin Kadayıfçıoğlu'na olay yeri adresi olan Sıddık Sk. / Ümraniye konumunun neden gönderdiği soruldu.

Aleyna Kalaycıoğlu, gönderme gerekçesini şu sözlerle açıkladı: 

“Alaattin ile stüdyoya seyir halindeydik. VIP araç önden gittiği için bana stüdyonun konumunu at, ben de araçtakilere ileteyim dedi. Ben de yanımdaki Alaattin’in telefonuna konumu gönderdim.”

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
