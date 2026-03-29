Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Yurt Geneli İçin Yağış Uyarısı Geldi

İstanbul ve Kocaeli’de hava 12°C civarında, çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetlenebilen aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

İzmir’de sıcaklık 16°C, gün boyunca çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. Antalya 18°C ve Hatay 16°C civarında; her iki kentte de parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.

İç kesimlerde Ankara’da 11°C, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış; yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur bekleniyor. Eskişehir 9°C ve benzer şekilde yer yer kuvvetli yağışlı, yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Konya’da ise 13°C ile parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava hakim.

Karadeniz’de Samsun 16°C; öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Trabzon 13°C; akşam saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Doğu Anadolu’da Erzurum 9°C ve Kars 10°C; akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde ise yer yer kar yağışı bekleniyor.

Güneydoğu’da Diyarbakır 15°C; öğleden sonra sağanak yağışlı. Gaziantep ise 11°C ile parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ile sağanak yağışlı görünüyor.