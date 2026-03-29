Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Yurt Geneli İçin Yağış Uyarısı Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 08:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mart Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de yer yer kuvvetli yağış beklenirken, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların düşerek mevsim ortalamalarının altına ineceği öngörülüyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde kar da görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, önümüzdeki 24 saat boyunca ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların aralıklarla etkili olacağı, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği; Ege ile Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öngörülüyor. İç bölgelerin yüksek kesimlerinde ve ilerleyen saatlerde Doğu Anadolu’da yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge kuvvetli yağış, çığ ve fırtına uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege ve Akdeniz’in yanı sıra Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler öne çıkıyor.

Sıcaklıkların batı ve iç bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi, doğu kesimlerde ise genel olarak mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken; Ege, Akdeniz, Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 50-80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bazı illerdeki hava durumları ise şöyle olacak:

İstanbul ve Kocaeli’de hava 12°C civarında, çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetlenebilen aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

İzmir’de sıcaklık 16°C, gün boyunca çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. Antalya 18°C ve Hatay 16°C civarında; her iki kentte de parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.

İç kesimlerde Ankara’da 11°C, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış; yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur bekleniyor. Eskişehir 9°C ve benzer şekilde yer yer kuvvetli yağışlı, yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Konya’da ise 13°C ile parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava hakim.

Karadeniz’de Samsun 16°C; öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Trabzon 13°C; akşam saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Doğu Anadolu’da Erzurum 9°C ve Kars 10°C; akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde ise yer yer kar yağışı bekleniyor.

Güneydoğu’da Diyarbakır 15°C; öğleden sonra sağanak yağışlı. Gaziantep ise 11°C ile parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ile sağanak yağışlı görünüyor.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
