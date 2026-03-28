article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
7 Yılda Kahve Fiyatlarındaki Değişim Dünyanın Kat Kat Üstünde Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 21:44

Dünya genelinde kahve fiyatları 2025’te ulaştığı zirvenin ardından bir miktar gerileme gösterse de, 2019’dan bu yana yaklaşık 3,5 kat daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Türkiye’de ise Türk kahvesi ve latte fiyatları aynı zaman diliminde çok daha sert bir artış sergileyerek yaklaşık 30 katına çıktı ve yükseliş eğilimi belirgin şekilde devam etti.

Kaynak - Ekonomi / Şeyda Uyanık

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve küresel piyasalarda da zirve rakamları gördü.

Küresel kahve piyasalarında fiyatlar 2019’dan bu yana genel olarak yukarı yönlü bir seyir izledi. Pandemi döneminde hasat süreçlerindeki aksamalar, tedarik zincirindeki kırılmalar ve lojistik maliyetlerindeki artış fiyatları yukarı iterken, 2024 ve 2025 yıllarında bu eğilim daha da hızlandı. Arz tarafındaki daralma, olumsuz iklim koşulları ve artan taşıma maliyetleri fiyatların kısa sürede birkaç katına çıkmasına yol açtı.

Şubat 2025’te yaklaşık 420 dolar seviyeleriyle zirve görülürken, bu tarihten sonra küresel fiyatlarda kısmi bir geri çekilme yaşandı. Mart 2026 itibarıyla kahve fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşüş gösterirken, zirve seviyesinin de yaklaşık yüzde 25 altında, 315 dolar civarında işlem görüyor.

Türkiye'de 3,2 TL'den 97 TL'ye yükseldi.

Türkiye’de kahve fiyatlarındaki artış ise küresel eğilimin ötesinde, çok daha sert bir tablo ortaya koyuyor. 2019 yılında 100 gramlık bir Türk kahvesi paketinin yaklaşık 3,2 TL seviyesinde satıldığı görülürken, 2026 itibarıyla aynı ürünün fiyatı 97,50 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

Özellikle 2023 sonrasında fiyat artışlarının belirgin biçimde hız kazandığı dikkat çekiyor. Benzer şekilde latte fiyatlarında da 2021’e kadar görece daha sınırlı bir artış gözlenirken, 2022 ile 2024 yılları arasında fiyatların yıl içinde birden fazla kez güncellendiği ve yukarı yönlü revizyonların sıklaştığı ifade ediliyor.

Türkiye'de dünya ortalamasının yaklaşık on katı artış var.

Fiyatlardaki artış, Türkiye’de kahve fiyatlarının küresel piyasalardan belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koyuyor. Dünya genelinde kahve fiyatları 7 yıllık süreçte yaklaşık 3,5 kat yükselirken, Türkiye’de hem zincir kahve ürünlerinde hem de geleneksel Türk kahvesinde artışın yaklaşık 30 kata ulaşması bu farkı net biçimde görünür kılıyor.

Öne çıkan bir diğer unsur ise fiyat hareketlerinin yönü. Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, Türkiye’de kahve fiyatları bu dalgalanmalara rağmen genel yükseliş trendini koruyor ve artışın ivmesi belirgin şekilde devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın