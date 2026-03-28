7 Yılda Kahve Fiyatlarındaki Değişim Dünyanın Kat Kat Üstünde Oldu

Küresel kahve piyasalarında fiyatlar 2019’dan bu yana genel olarak yukarı yönlü bir seyir izledi. Pandemi döneminde hasat süreçlerindeki aksamalar, tedarik zincirindeki kırılmalar ve lojistik maliyetlerindeki artış fiyatları yukarı iterken, 2024 ve 2025 yıllarında bu eğilim daha da hızlandı. Arz tarafındaki daralma, olumsuz iklim koşulları ve artan taşıma maliyetleri fiyatların kısa sürede birkaç katına çıkmasına yol açtı.

Şubat 2025’te yaklaşık 420 dolar seviyeleriyle zirve görülürken, bu tarihten sonra küresel fiyatlarda kısmi bir geri çekilme yaşandı. Mart 2026 itibarıyla kahve fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşüş gösterirken, zirve seviyesinin de yaklaşık yüzde 25 altında, 315 dolar civarında işlem görüyor.