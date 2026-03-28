Gazeteci Tucker Carlson, Netanyahu'nun Peşini Bırakmıyor: The Bibi Files'la Saldırdı

'The Bibi Files' belgeselinde yer alan temel iddialar ve öne çıkan başlıklar şunlardır:Sistemik Rüşvet ve Lüks Hediyeler: Netanyahu ailesinin, milyarder iş insanlarından yüz binlerce dolar değerinde şampanya, mücevher ve puroyu sistematik olarak talep ettiği öne sürülüyor. Bu hediyeler karşılığında iş insanlarına vize kolaylığı ve vergi avantajı sağlandığı iddia ediliyor.

Medya Patronlarıyla Gizli Anlaşmalar: Başbakan'ın, kendisi lehine yayın yapılması şartıyla rakip medya kuruluşlarını zayıflatacak yasal düzenlemeler için medya sahipleriyle pazarlık yaptığı savunuluyor. Dosya 2000 ve 4000 olarak bilinen bu iddialar, 'haber karşılığı imtiyaz' suçlamasını kapsıyor.

Kişisel Beka İçin Savaşı Uzatma İddiası: Belgesel, Netanyahu’nun hapse girmemek adına iktidarda kalmaya muhtaç olduğunu ve bu sebeple Gazze’deki savaşı bitirmeyi reddettiğini iddia ediyor. Ateşkes süreçlerinin, yargı sürecini ertelemek amacıyla kasıtlı olarak tıkandığı öne sürülüyor.

Sızdırılan Sorgu Kayıtları: Belgeselde, polisin Netanyahu ve ailesiyle yaptığı binlerce saatlik gizli sorgu görüntüleri ilk kez izleyiciye sunuluyor. Bu kayıtların, Netanyahu'nun kamuoyuna çizdiği profille çelişen 'öfkeli ve savunmacı' bir tablo ortaya koyduğu belirtiliyor.

Aile Üyelerinin Yönetime Müdahalesi: Eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun, devlet atamaları ve medya stratejileri üzerinde resmi bir görevleri olmamasına rağmen belirleyici rol oynadıkları iddia ediliyor. Özellikle Sara Netanyahu'nun kamu kaynaklarını kişisel lüksleri için kullandığına dair yeni kanıtlar sunuluyor.