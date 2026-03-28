Haberler
Gündem
Gazeteci Tucker Carlson, Netanyahu'nun Peşini Bırakmıyor: The Bibi Files'la Saldırdı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 20:22

The Bibi Files, Benjamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına dair yaklaşık 1.000 saatlik polis sorgu kayıtlarına dayanarak hazırlanmış bir yapım olarak, uzun süredir gizli kalan soruşturma görüntülerini ilk kez geniş kitlelerle buluşturuyor.

Tucker Carlson, Netanyahu'ya karşı eleştirel tutumuyla biliniyor.

Alexis Bloom'un yönetmenliğini yaptığı The Bibi Files belgeselini geniş kitlelerle buluşturan ve önemli bir medya gücü sağlayan kişi Tucker Carlson oldu. Carlson, Netanyahu karşıtı fikirleriyle bilinene Amerika'da hayli tanınmış bir gazeteci. Bu belgeseli de yine kendi internet sitesinden yayınlayarak 'İsrail'de yasaklanan o belgesel' etiketiyle milyonlarla buluşturdu.

Belgeselde neler var?

'The Bibi Files' belgeselinde yer alan temel iddialar ve öne çıkan başlıklar şunlardır:Sistemik Rüşvet ve Lüks Hediyeler: Netanyahu ailesinin, milyarder iş insanlarından yüz binlerce dolar değerinde şampanya, mücevher ve puroyu sistematik olarak talep ettiği öne sürülüyor. Bu hediyeler karşılığında iş insanlarına vize kolaylığı ve vergi avantajı sağlandığı iddia ediliyor.

Medya Patronlarıyla Gizli Anlaşmalar: Başbakan'ın, kendisi lehine yayın yapılması şartıyla rakip medya kuruluşlarını zayıflatacak yasal düzenlemeler için medya sahipleriyle pazarlık yaptığı savunuluyor. Dosya 2000 ve 4000 olarak bilinen bu iddialar, 'haber karşılığı imtiyaz' suçlamasını kapsıyor.

Kişisel Beka İçin Savaşı Uzatma İddiası: Belgesel, Netanyahu’nun hapse girmemek adına iktidarda kalmaya muhtaç olduğunu ve bu sebeple Gazze’deki savaşı bitirmeyi reddettiğini iddia ediyor. Ateşkes süreçlerinin, yargı sürecini ertelemek amacıyla kasıtlı olarak tıkandığı öne sürülüyor.

Sızdırılan Sorgu Kayıtları: Belgeselde, polisin Netanyahu ve ailesiyle yaptığı binlerce saatlik gizli sorgu görüntüleri ilk kez izleyiciye sunuluyor. Bu kayıtların, Netanyahu'nun kamuoyuna çizdiği profille çelişen 'öfkeli ve savunmacı' bir tablo ortaya koyduğu belirtiliyor.

Aile Üyelerinin Yönetime Müdahalesi: Eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun, devlet atamaları ve medya stratejileri üzerinde resmi bir görevleri olmamasına rağmen belirleyici rol oynadıkları iddia ediliyor. Özellikle Sara Netanyahu'nun kamu kaynaklarını kişisel lüksleri için kullandığına dair yeni kanıtlar sunuluyor.

En tartışmalı bölüm ise Netanyahu'nun Katar üzerinden Hamas'ı yaşatacak para yardımında bulunması

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
