Mahkeme Galata Kulesi'nin Tapusunun Kimde Kalacağına Karar Verdi

Mahkeme Galata Kulesi'nin Tapusunun Kimde Kalacağına Karar Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 18:47

Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin açılan davada karar açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tapu iptali ve tescil talebi, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Gelişme Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Gelişme Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.”

Açıklamada ayrıca, “Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır.” denildi. Kurum, bu kararla birlikte kuleye ilişkin hukuki sürecin netlik kazandığını vurguladı.

Süreç nasıl gelişti?

Süreç nasıl gelişti?

Galata Kulesi, Vakıflar Kanunu kapsamında 2019 yılında Kule-i Zemin Vakfı adına tescil edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada kulenin belediye adına kaydedilmesi talep edildi ancak mahkeme bu başvuruyu reddetti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
