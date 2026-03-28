Mahkeme Galata Kulesi'nin Tapusunun Kimde Kalacağına Karar Verdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.”

Açıklamada ayrıca, “Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır.” denildi. Kurum, bu kararla birlikte kuleye ilişkin hukuki sürecin netlik kazandığını vurguladı.