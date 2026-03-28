article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uçaklarda Taşınabilir Şarj Aletleri İçin Yeni Düzenleme Geliyor: Uçakta Kullanmak Yasaklanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 17:48

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, uçuş güvenliği kapsamında powerbank kullanımına kısıtlama getirdi. Yeni düzenlemeyle yolcuların uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazı kullanması yasaklanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karar 193 üye ülkeye bildirilecek ve uygulanmaya başlayacak.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, uçuşlarda powerbank kullanımını yasaklayan düzenlemeyi güncellediği “Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması Teknik Talimatları” (Doc 9284) kapsamında yürürlüğe alıyor. Karar, ilgili paneller ve Hava Seyrüsefer Komisyonu’nun incelemesinin ardından ICAO Konseyi tarafından onaylanarak 193 üye devlete bildirilecek; yetkililer adımın havacılık güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Düzenlemenin içeriğinde neler var?

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, lityum batarya kaynaklı riskleri azaltmak için uçaklarda powerbank kullanımına kapsamlı sınırlamalar getirdi. 27 Mart 2026’dan itibaren geçerli olacak kurallara göre yolcular en fazla iki powerbank taşıyabilecek; bu cihazlar yalnızca kabin bagajında bulundurulacak ve kargo bölümüne verilmesi yasak olacak.

Yeni düzenleme, uçuş sırasında powerbank kullanımını ve cihazların bu yolla şarj edilmesini de tamamen yasaklıyor. Ayrıca powerbank’lerin kabin içinde erişilebilir bir yerde tutulması şart koşulurken, uçuş ekipleri operasyonel gerekçelerle bu cihazları kullanmaya devam edebilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın