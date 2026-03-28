Uçaklarda Taşınabilir Şarj Aletleri İçin Yeni Düzenleme Geliyor: Uçakta Kullanmak Yasaklanıyor

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, lityum batarya kaynaklı riskleri azaltmak için uçaklarda powerbank kullanımına kapsamlı sınırlamalar getirdi. 27 Mart 2026’dan itibaren geçerli olacak kurallara göre yolcular en fazla iki powerbank taşıyabilecek; bu cihazlar yalnızca kabin bagajında bulundurulacak ve kargo bölümüne verilmesi yasak olacak.

Yeni düzenleme, uçuş sırasında powerbank kullanımını ve cihazların bu yolla şarj edilmesini de tamamen yasaklıyor. Ayrıca powerbank’lerin kabin içinde erişilebilir bir yerde tutulması şart koşulurken, uçuş ekipleri operasyonel gerekçelerle bu cihazları kullanmaya devam edebilecek.