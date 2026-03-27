Merkez Bankası Konut Fiyatlarının Neden Arttığını Araştırdı: Altın Birikimi Fiyatları Artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı araştırmada, Türkiye’de altın tasarruflarının konut piyasası üzerindeki etkileri incelendi. Çalışmada, gelişmekte olan ekonomilerde hane halklarının altın ve kripto gibi alternatif varlıklara yöneldiği, ancak bu varlıkların ölçümündeki zorlukların makroekonomik analizleri güçleştirdiği vurgulandı. Türkiye özelinde ise iller arasındaki altın tasarruf farklılıkları ile 2023–2025 döneminde küresel altın fiyatlarındaki artış birlikte ele alınarak, altın servet etkisinin konut fiyatlarına yansıması analiz edildi. İl düzeyinde veri seti ve farkların farkı (DID) yöntemi kullanılan çalışmada, altın tasarruf oranının yüksek olduğu illerde konut fiyatlarının daha fazla arttığı ve ortalama %10’luk ek bir fiyat artışı oluştuğu tespit edildi.