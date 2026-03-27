Merkez Bankası Konut Fiyatlarının Neden Arttığını Araştırdı: Altın Birikimi Fiyatları Artırdı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan bir araştırmada, altın tasarruflarının konut piyasası üzerindeki etkileri incelendi. 2023–2025 dönemini kapsayan çalışmaya göre, altın birikiminin yoğun olduğu illerde konut fiyatlarının daha hızlı yükseldiği tespit edildi. Bulgular, altın tasarruf oranı yüksek bölgelerde konut fiyatlarının ortalama %10 civarında daha fazla artış gösterdiğini ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, altın tasarruflarının konut piyasasına etkisini inceleyen bir araştırma yayımladı. Kurumun araştırma serisinde yer alan “Altın Kanalı: Altın Tasarruf Eğilimleri Türkiye’de Konut Piyasasını Nasıl Şekillendiriyor?” başlıklı çalışma, Mehmet Selman Çolak ve Mehmet Emre Şamcı tarafından hazırlandı. Çalışmada elde edilen bulgular, altın tasarruf davranışlarının konut piyasası üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı araştırmada, Türkiye’de altın tasarruflarının konut piyasası üzerindeki etkileri incelendi. Çalışmada, gelişmekte olan ekonomilerde hane halklarının altın ve kripto gibi alternatif varlıklara yöneldiği, ancak bu varlıkların ölçümündeki zorlukların makroekonomik analizleri güçleştirdiği vurgulandı. Türkiye özelinde ise iller arasındaki altın tasarruf farklılıkları ile 2023–2025 döneminde küresel altın fiyatlarındaki artış birlikte ele alınarak, altın servet etkisinin konut fiyatlarına yansıması analiz edildi. İl düzeyinde veri seti ve farkların farkı (DID) yöntemi kullanılan çalışmada, altın tasarruf oranının yüksek olduğu illerde konut fiyatlarının daha fazla arttığı ve ortalama %10’luk ek bir fiyat artışı oluştuğu tespit edildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
