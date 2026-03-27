article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da Mauro Icardi Krizi mi Var? Kulübe İhtar Çektiği İddia Edildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 18:57

Galatasaray’da şampiyonluk mücadelesinin kritik aşamasına girilirken, Mauro Icardi hakkında ortaya atılan iddialar gündemi hareketlendirdi. Antrenmanlara katılmadığı ve alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği yönündeki haberler, menajeri tarafından yalanlansa da kulislerde farklı bir tablo konuşulmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Haluk Yürekli'den çarpıcı iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Haluk Yürekli’nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, bugün futbolculara toplam 15 milyon euro ödeme yapmaya hazırlanıyor. Kulübün, borçsuzluk belgesi alabilmek amacıyla bonservis ve maaş ödemelerini de içeren yaklaşık 40 milyon euroluk kapsamlı bir finansal operasyon yürüttüğü ifade ediliyor. Yürekli, Icardi ile ilgili de şunları söyledi:

'Icardi'nin bir avukatı var, Gardi'nin de avukatı aynı zamanda, Avukat Koray Akalp ihtarnameyi çeken avukat o. İhtarname çekiliyor Galatasaray'a.

Galatasaray'a çekilen ihtarnamenin ana fikri de Icardi'nin alacaklarını tahsil edilmesi için. Sadece Icardi'nin parası da yok bu arada, menajerinin alacağı komisyon da bu işin içinde.'

Menajerden yalanlama geldi.

Mauro Icardi cephesinde gündeme gelen ihtarname iddialarına yönelik açıklama, oyuncunun temsilcisi Elio Pino tarafından yapıldı. Pino, ortaya atılan haberleri reddederek “Gala ile ilgili hiçbir sorun yok.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, söz konusu iddiaların doğruluğuna dair tartışmaları ve soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Antrenmana katılmadığı iddia edilmişti.

Galatasaray’da Victor Osimhen’in yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, bu süreçte forvette Mauro Icardi’nin görev alması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncunun antrenmanlara katılmadığı yönündeki haberler dikkat çekti.

Daha önce çocuklarının velayetiyle ilgili izin alarak Arjantin’e giden Icardi’nin, sürecin tamamlanmasına rağmen İstanbul’a dönüşünün gecikmesi soru işaretlerine yol açtı. Son dönemde adı sık sık kriz ve sözleşme/mali konularla anılan golcü oyuncunun, Trabzonspor ile oynanacak derbide sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın