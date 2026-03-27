Galatasaray'da Mauro Icardi Krizi mi Var? Kulübe İhtar Çektiği İddia Edildi

Gazeteci Haluk Yürekli’nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, bugün futbolculara toplam 15 milyon euro ödeme yapmaya hazırlanıyor. Kulübün, borçsuzluk belgesi alabilmek amacıyla bonservis ve maaş ödemelerini de içeren yaklaşık 40 milyon euroluk kapsamlı bir finansal operasyon yürüttüğü ifade ediliyor. Yürekli, Icardi ile ilgili de şunları söyledi:

'Icardi'nin bir avukatı var, Gardi'nin de avukatı aynı zamanda, Avukat Koray Akalp ihtarnameyi çeken avukat o. İhtarname çekiliyor Galatasaray'a.

Galatasaray'a çekilen ihtarnamenin ana fikri de Icardi'nin alacaklarını tahsil edilmesi için. Sadece Icardi'nin parası da yok bu arada, menajerinin alacağı komisyon da bu işin içinde.'