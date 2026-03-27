Arda Güler'in Jeneriklik Asisti İspanyol Basınında Sayfaları Süsledi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 18:23

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golle sahadan galibiyetle ayrılan Türkiye, adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla milliler, finalde Kosova deplasmanına gidecek. Bu karşılaşmayı kazanması halinde Türkiye, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

Maça damga vuran anlardan biri ise Ferdi’nin golünde Arda Güler’in yaptığı asist oldu. Real Madrid forması giyen genç yıldızın pası, özellikle İspanya basınında geniş yankı uyandırırken, performansı büyük övgü topladı.

Reklam

Marca: Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası’na yaklaştırdı

'Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası hedefinde bir adım öne taşıdı. Romanya karşısında oyuna yön veren genç yıldız, yaptığı etkileyici asistle kilidi açarken, bu pası gole çeviren Ferdi Kadıoğlu oldu. Tek golle gelen bu galibiyet, Türkiye’yi gelecek yaz Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek turnuva yolunda avantajlı konuma getirdi; teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekip, hedefe ulaşmak için son bir engelle karşı karşıya kaldı.

Karşılaşma genelinde Türkiye, rakibin kapalı ve sert savunmasını çözmekte zaman zaman zorlandı. Buna rağmen Arda Güler’in oyunu yönlendirmesiyle üstünlük ev sahibi ekipteydi; ancak son vuruşlarda istenen verim bir türlü sağlanamadı. Maçın kırılma anı 53. dakikada geldi: Rumen savunmasındaki boşluğu iyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler’in nokta atışı ortasını ağlarla buluşturarak kritik galibiyeti getirdi.'

AS: Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık

'Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık: Türkiye Dünya Kupası yolunda!

Real Madrid forması giyen genç yıldızın hazırladığı golde Ferdi Kadıoğlu sahneye çıkarak takımının tek golünü kaydetti. Romanya zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de Türkiye oyunun kontrolünü elinde tuttu; şimdi gözler Kosova ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmaya çevrildi.

Türkiye, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na ulaşma hedefinde önemli bir virajı geride bırakırken, bu süreci İstanbul’da taraftar desteğiyle tamamladı. Aynı atmosferin, final maçında da belirleyici olması bekleniyor.

Mücadelenin öne çıkan ismi olan Arda Güler, oyunu yönlendiren performansı ve skora doğrudan katkısıyla dikkat çekti. Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı isabetli asist, Romanya savunmasını aşan an olarak öne çıktı ve Tüpraş Stadyumu’nu ayağa kaldırdı. Teknik direktör Vincenzo Montella ise bu kritik golle rahat bir nefes aldı.'

Mundo Deportivo: Arda Güler'in sayesinde...

'Türkiye, tıklım tıklım dolu bir statta mücadeleci Romanya’yı 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda son bir adıma kaldı. Bu kritik galibiyet, Arda Güler’in dahiyane dokunuşu sayesinde geldi'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
