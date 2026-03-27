Arda Güler'in Jeneriklik Asisti İspanyol Basınında Sayfaları Süsledi
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golle sahadan galibiyetle ayrılan Türkiye, adını finale yazdırdı.
Bu sonuçla milliler, finalde Kosova deplasmanına gidecek. Bu karşılaşmayı kazanması halinde Türkiye, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.
Maça damga vuran anlardan biri ise Ferdi’nin golünde Arda Güler’in yaptığı asist oldu. Real Madrid forması giyen genç yıldızın pası, özellikle İspanya basınında geniş yankı uyandırırken, performansı büyük övgü topladı.
Marca: Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası’na yaklaştırdı
AS: Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık
Mundo Deportivo: Arda Güler'in sayesinde...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
