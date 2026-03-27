Arda Güler'in Jeneriklik Asisti İspanyol Basınında Sayfaları Süsledi

'Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası hedefinde bir adım öne taşıdı. Romanya karşısında oyuna yön veren genç yıldız, yaptığı etkileyici asistle kilidi açarken, bu pası gole çeviren Ferdi Kadıoğlu oldu. Tek golle gelen bu galibiyet, Türkiye’yi gelecek yaz Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek turnuva yolunda avantajlı konuma getirdi; teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekip, hedefe ulaşmak için son bir engelle karşı karşıya kaldı.

Karşılaşma genelinde Türkiye, rakibin kapalı ve sert savunmasını çözmekte zaman zaman zorlandı. Buna rağmen Arda Güler’in oyunu yönlendirmesiyle üstünlük ev sahibi ekipteydi; ancak son vuruşlarda istenen verim bir türlü sağlanamadı. Maçın kırılma anı 53. dakikada geldi: Rumen savunmasındaki boşluğu iyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler’in nokta atışı ortasını ağlarla buluşturarak kritik galibiyeti getirdi.'