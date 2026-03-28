article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Taraftarlarına Artık GS Kafe'yle de Hizmet Verecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 21:11

Galatasaray SK, GS Store zincirinin ardından kulüp markasını daha geniş bir yaşam alanına taşımak amacıyla GS Kafe konsepti üzerinde çalışıyor.

Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun öncülüğünde planlanan bu projeyle, taraftarların sadece maç günlerinde değil, günün farklı zamanlarında da bir araya gelebileceği, kulüp kültürünü hissedebileceği sosyal bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Böylece hem taraftar etkileşiminin artırılması hem de kulübe aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Galatasaray yeni gelir kalemi oluşturuyor.

Galatasaray SK, GS Store’dan elde ettiği yaklaşık 100 milyon Euro seviyesindeki yıllık gelirine ek olarak, yeni planlanan projelerle birlikte ticari kazançlarını artırmayı hedefliyor.

Öte yandan, Mağazacılık AŞ’nin halka arz sürecinde sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda ilk aşamada yaklaşık 150 milyon dolarlık bir nakit girişinin sağlanması, uzun vadede ise toplam gelirin 500 ila 700 milyon dolar bandına ulaşması öngörülüyor.

Galatasaray taraftarı heyecanlandı.

GS Kafe haberi sosyal medyada duyulur duyulmaz sosyal medyada da büyük ilgiyle karşılandı. Taraftarlar lokasyon önerisinde dahi bulunurken açılacak kafelere şimdiden büyük ilgi olacağı düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın