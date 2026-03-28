Galatasaray, Taraftarlarına Artık GS Kafe'yle de Hizmet Verecek

Galatasaray SK, GS Store zincirinin ardından kulüp markasını daha geniş bir yaşam alanına taşımak amacıyla GS Kafe konsepti üzerinde çalışıyor.

Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun öncülüğünde planlanan bu projeyle, taraftarların sadece maç günlerinde değil, günün farklı zamanlarında da bir araya gelebileceği, kulüp kültürünü hissedebileceği sosyal bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Böylece hem taraftar etkileşiminin artırılması hem de kulübe aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.