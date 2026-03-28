Avrupa Birliği, Filistin Haberleriyle Bilinen Gazeteci Hüseyin Doğru'yu Yaptırım Listesine Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 22:20

Berlin’de yaşayan gazeteci Hüseyin Doğru’nun mali durumu, Avrupa Birliği ve Alman makamlarının uyguladığı yaptırımlar nedeniyle giderek zorlaşıyor.

Berliner Zeitung’un haberine göre, Frankfurt am Main Asliye Ceza Mahkemesi, Avrupa Birliği yaptırımları kapsamındaki gazetecinin acil başvurusunu reddetti. Doğru, bankasının havale işlemlerini yeniden başlatması ve hesap üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesi talebinde bulunmuştu.

Ancak mahkeme, finans kuruluşunu haklı bularak Doğru’nun talebini kabul etmedi. Ayrıca gazeteci, dava masraflarını da üstlenmek durumunda kaldı.

Hızlandırılmış yargılama ile karara bağlandı, eşinin hesaplarına da yaptırım getirildi.

Davanın odağında, Hüseyin Doğru’nun kendisine uygulanan Avrupa Birliği yaptırımlarına rağmen banka hesabı üzerinde daha geniş bir kullanım hakkına sahip olup olmadığı yer aldı.

Mahkeme bu soruya olumsuz yanıt vererek ihtiyati tedbir koşullarının oluşmadığını belirtti. Bu çerçevede, böyle bir talep bulunmadığı için hızlandırılmış yargılama sürecine müdahale edilmesini gerektiren yasal bir zemin de olmadığı ifade edildi.

Sonuç olarak mahkeme, Doğru’nun talep ettiği para transferlerinin serbest bırakılması için bankayı zorlayabilecek icra edilebilir bir hakkının bulunmadığına hükmetti.

"Rusya yanlısı" iddiasıyla yaptırım uygulandı.

Hüseyin Doğru aynı zamanda Alman vatandaşlığı bulunan bir gazeteci. Filistin'de AB'nin Gazze soykırımındaki rolüyle ilgili yaptığı haberlerden dolayı bir süredir Almanya'da dikkat çekiyordu. 

Bu haberler üzerinden direkt bir yaptırıma ya da mahkemeye tabi tutulmayan Doğru, AB komisyonu tarafından Rusya'ya destek olduğu ileri sürülerek yaptırım listesine alındı. 

Doğru'nun banka hesapları kapatıldı, bugün ise kendisi eşinin de hesaplarının kapatıldığını açıkladı.

Doğru büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya.

Alman Federal Bankası, gazetecinin yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık 506 avroya erişimine izin verirken, bu tutarın üzerindeki harcamalar karşılanmıyor. Doğru, Berliner Zeitung’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yaptırımlardan çok önce imzalanmış, telekomünikasyon, sigorta ve diğer tamamen sıradan, günlük yükümlülüklerimi içeren devam eden sözleşmelerim var. Ama bankam Comdirect, herhangi bir havaleyi işlemeyi reddediyor. Faturaları ödemek benim için pratikte imkansız.”

Doğru, sonuçların şimdiden hissedildiğini ve giderek şiddetlendiğini söylüyor. Buna göre ödeme hatırlatmaları, borç tahsil işlemleri ve artan maliyetler ortaya çıkıyor. Gazeteci, herhangi bir yasa dışı durum olmamasına rağmen “icra memurunun kapıya gelmesi veya cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmak” gibi sonuçlarla dahi yüzleşebileceğini belirtiyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
