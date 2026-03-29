Sabit İnternet Abonelikleri Artık e-Devlet'ten Yapılabilecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 10:16

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yeni düzenlemesiyle sabit internet aboneliklerinde operatör değişikliği süreci e-Devlet üzerinden yürütülecek. 1 Haziran 2026’da yürürlüğe girecek uygulamada, başvuruların 48 saat içinde onaylanması ve geçiş işlemlerinin en geç 7 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Süreç boyunca internet kesintisi yaşanmayacak; ayrıca mevcut operatörlerin aboneleri vazgeçirmeye yönelik aramalar yapması yasaklanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte abonelerin yılda en fazla 4 kez operatör değiştirebilmesine izin verilecek.

e-Devlet onayı zorunlu olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Sabit Genişbant, Toptan Hat Kiralama ve Tahsisli Kapasite Hizmetlerinde İşletmeci Değişikliği” taslağına göre, operatör değişikliği işlemleri e-Devlet sistemine entegre edilecek.

Yeni süreçte, abonelik geçişi yeni operatör tarafından başlatıldığında kullanıcıya kısa mesaj gönderilecek. Abone, bu mesajın ardından e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak işlemi onaylayacak. Bu yöntemle izinsiz abonelik geçişlerinin ve sahte başvuruların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçiş süreci için takvim de belli.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemesine göre operatör değişikliği süreçlerine süre sınırlamaları getiriliyor. Buna göre mevcut operatör, kendisine ulaşan başvuruyu en geç 48 saat içinde inceleyip onaylamak ya da gerekçeli şekilde reddetmekle yükümlü olacak.

Yeni operatör açısından ise işlemlerin toplamda 7 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Başvuruların sisteme girişinin 7 iş günü içinde yapılmaması veya yasal sürelerin aşılması durumunda süreç otomatik olarak iptal edilecek.

İnternet kesintisi yaşanmayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemesine göre, operatör değişikliği sürecinde internet erişiminin kesintiye uğramaması esas alınıyor. Geçiş tamamlanana kadar mevcut operatör hizmet vermeyi sürdürecek, teknik aktivasyonun ardından yeni operatör devreye girecek. Böylece hizmette kopma yaşanması önlenecek. Bu yaklaşım, özellikle kesintisiz bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcılar ve iş yerleri için standart hale getirilecek.

Operatör değişikliği yapan bir kullanıcı, bu işlemin üzerinden 30 gün geçmeden tekrar bir başvuru yapamayacak.

Bir abone, aynı takvim yılı içerisinde en fazla dört kez operatör değiştirme hakkına sahip olacak.

Düzenleme 1 Haziran'da başlayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından üzerinde çalışılan yeni sistemin 1 Haziran 2026’da tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenleme ile internet sektöründe hizmet standartlarının netleştirilmesi, bürokratik işlemlerin dijital ortama taşınması ve kalite odaklı bir rekabet ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
