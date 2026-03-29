ABD'de Üçüncü Kez Trump'a Karşı "Krallara Hayır" Yürüyüşü Yapıldı

Bu yılki protestoların odak noktası, Minnesota’da ICE operasyonları sırasında iki ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi oldu. Bu olay, ülke genelindeki eylemlerin merkezine yerleşti ve özellikle St. Paul’deki gösteriler sembolik bir önem kazandı. (The Washington Post)

St. Paul’daki miting, “NoKings” platformu üzerinden canlı yayımlanırken; Bruce Springsteen, Jane Fonda ve İlhan Omar gibi isimlerin programa katılması dikkat çekti.

Başkent Washington, D.C.’de sabah saatlerinde toplanan göstericiler, “DC’ye Yürüyüş” kapsamında Memorial Köprüsü’nden Washington Anıtı’na kadar yürüdü. Binlerce kişi pankart ve sloganlarla, özellikle 28 Şubat’tan bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi.

New York City’de ise protestolar öğleden sonra Central Park ve Columbus Circle çevresinde toplanan binlerce kişinin katılımıyla başladı.