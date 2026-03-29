ABD'de Üçüncü Kez Trump'a Karşı "Krallara Hayır" Yürüyüşü Yapıldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 08:48

Amerika Birleşik Devletleri genelinde milyonlarca kişi, “Krallara Hayır (No Kings)” protestolarında buluşarak Donald Trump yönetimine yönelik tepkilerini dile getirdi. Geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlenen eylemlerin ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen gösterilerde, geniş katılım dikkat çekti.

9 milyondan fazla kişi kayıtlara geçti.

Washington, D.C.’den Los Angeles’a, New York City’den Chicago’ya kadar birçok kentte düzenlenen protestolarda, katılımcılar bu yıl özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarını gündeme taşıdı.

“NoKings” internet sitesinin verilerine göre, ülke genelinde 50 eyalette 3 bin 100’den fazla noktada organize edilen eylemler için 9 milyonu aşkın kişi kayıt yaptırdı.

İran'a yönelik saldırılar da eleştirilenler arasındaydı.

Bu yılki protestoların odak noktası, Minnesota’da ICE operasyonları sırasında iki ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi oldu. Bu olay, ülke genelindeki eylemlerin merkezine yerleşti ve özellikle St. Paul’deki gösteriler sembolik bir önem kazandı. (The Washington Post)

St. Paul’daki miting, “NoKings” platformu üzerinden canlı yayımlanırken; Bruce Springsteen, Jane Fonda ve İlhan Omar gibi isimlerin programa katılması dikkat çekti.

Başkent Washington, D.C.’de sabah saatlerinde toplanan göstericiler, “DC’ye Yürüyüş” kapsamında Memorial Köprüsü’nden Washington Anıtı’na kadar yürüdü. Binlerce kişi pankart ve sloganlarla, özellikle 28 Şubat’tan bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi.

New York City’de ise protestolar öğleden sonra Central Park ve Columbus Circle çevresinde toplanan binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Pankartlarda Küba, İran, Epstein tepkileri ön plana çıktı.

Göstericiler, “Krallara hayır”, “İran’da ABD-İsrail savaşını durdurun”, “Trump gitmeli”, “Küba’ya ablukaya hayır” ve “Epstein dosyalarında değilsen korna çal” yazılı pankartlarla bir araya geldi. Kalabalık, 7. Cadde boyunca sloganlar eşliğinde yürüyerek Times Square’a yöneldi. Protestolar sırasında polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eylemcilerden Isla Seaborn, ülkede demokrasiden uzaklaşıldığını savunarak, “Şu anda monarşiye daha yakın bir yapı var ve buna karşıyım. Bu durum Amerikan değerleriyle bağdaşmıyor.” dedi. ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da değinen Seaborn, yönetimin dış politikada daha fazla uluslararası sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bir diğer gösterici Bonnie Siegler ise İran’a yönelik saldırıları sert sözlerle eleştirerek, bu politikaları “akıl dışı, anayasaya aykırı ve insanlık dışı” olarak nitelendirdi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
