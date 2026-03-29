Schengen Vizesiyle Yeni Dönemde Manuel Kontroller Sona Eriyor

Schengen Bölgesi seyahatlerinde yeni bir uygulama devreye giriyor. 10 Nisan 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek Entry/Exit System (EES) ile sınır kapılarındaki manuel pasaport kontrollerinin yerini dijital kayıt sistemi alacak ve giriş-çıkış işlemleri elektronik ortamda izlenecek.

Yeni düzenleme kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışından gelen yolcuların parmak izi ve biyometrik fotoğrafları alınarak sisteme kaydedilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsayan bu uygulamanın, sınır güvenliğini güçlendirmesi ve insan kaynaklı hataları azaltması amaçlanıyor.