Schengen Vizesiyle Yeni Dönemde Manuel Kontroller Sona Eriyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 09:18

Schengen Bölgesi seyahatlerinde yeni bir uygulama devreye giriyor. 10 Nisan 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek Entry/Exit System (EES) ile sınır kapılarındaki manuel pasaport kontrollerinin yerini dijital kayıt sistemi alacak ve giriş-çıkış işlemleri elektronik ortamda izlenecek.

Yeni düzenleme kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışından gelen yolcuların parmak izi ve biyometrik fotoğrafları alınarak sisteme kaydedilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsayan bu uygulamanın, sınır güvenliğini güçlendirmesi ve insan kaynaklı hataları azaltması amaçlanıyor.

Zamandan kazanılacak.

Yetkililer, manuel işlemlerden kaynaklanan gecikme ve kayıt hatalarının Entry/Exit System ile büyük ölçüde ortadan kalkacağını, böylece sınır geçişlerinin daha hızlı ve daha güvenli hale geleceğini ifade ediyor.

Pasaporta damga olayı da sona eriyor.

Entry/Exit System kapsamında yolcuların biyometrik verileri sisteme kaydedilecek ve Schengen Bölgesi için geçerli 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı otomatik olarak takip edilecek. Kurallara uymayan durumlar anlık şekilde sınır birimlerine iletilecek.

Toplanan biyometrik verilerin üç yıl boyunca saklanması planlanırken, sonraki seyahatlerde işlemlerin daha hızlı tamamlanması hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte pasaportlara giriş-çıkış damgası basılması uygulaması da sona erecek; böylece pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
