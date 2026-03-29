article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek de Hatırlattı: Konut Sahipleri İçin Artık Son 3 Gün

Bakan Mehmet Şimşek de Hatırlattı: Konut Sahipleri İçin Artık Son 3 Gün

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 13:51

2025 yılı gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri için verilen süre 31 Mart’ta sona eriyor. Mehmet Şimşek, eksik ya da hiç yapılmayan beyanlar nedeniyle mükelleflerin cezalı tarhiyat, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyanname verilmesi için son 3 gün.

Beyanname verilmesi için son 3 gün.

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan süresinin sonuna yaklaşılırken yapay zekâ destekli analizlerle beyan dışı veya düşük gösterilen gelirleri tespit etmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılı gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri için son tarih 31 Mart olarak açıklandı.

Zarara uğramamak için yasal sürede beyan verilmesi gerekiyor.

Zarara uğramamak için yasal sürede beyan verilmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı uyarıyor: Son üç güne girilirken mükelleflerin tüm gelirlerini eksiksiz ve zamanında beyan etmesi gerekiyor.

Özellikle kira gelirleri, beyana tabi ücretler, faiz ve temettü gibi menkul sermaye iratları ile değer artış kazancı elde edenlerin yasal süre içinde beyannamelerini vermesi önem taşıyor.

Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eksik yapılan veya hiç yapılmayan beyanlar nedeniyle mükelleflerin ilerleyen süreçte cezalı tarhiyat, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi gibi mali yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkati çekerek, 'Gelişmiş analiz ve karşılaştırma sistemleri sayesinde beyanlar ile gelir arasındaki uyumsuzluklar hızlı ve etkin şekilde tespit edilebiliyor. Mükelleflerimizin, herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için son gün yoğunluğunu beklemeden beyannamelerini gözden geçirmesi ve eksikliklerini tamamlaması önem taşıyor' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın