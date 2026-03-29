İçişleri Bakanlığı Radar ve Kontrol Noktalarının Gösterildiği Sistemi Tanıttı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2026 uygulamalarına göre, trafik denetimleri teknolojik imkânlarla daha etkin hale getirildi. Hız Koridoru sistemi, aracın giriş ve çıkış sürelerine göre ortalama hızını hesaplayarak “dalgalı sürüş” davranışını engellemeyi amaçlıyor; hız sınırının aşılması durumunda cezai işlem uygulanıyor.

Radarlı trafik uygulamalarında ise yeni nesil mobil ve sabit radar sistemleri, çoklu şeritleri ve uzun mesafeleri algılayarak hız denetimini anlık şekilde gerçekleştiriyor.

Radarsız trafik kontrol noktalarında ise hızdan ziyade genel güvenlik unsurları denetleniyor. Emniyet kemeri kullanımı, sürüş sırasında telefonla meşgul olma, alkol veya uyuşturucu etkisi gibi kriterler bu noktalarda kontrol edilerek trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.