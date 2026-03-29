İçişleri Bakanlığı Radar ve Kontrol Noktalarının Gösterildiği Sistemi Tanıttı

Hakan Karakoca
29.03.2026 - 12:33

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemini 2026’da daha kapsamlı hale getirdi. Yeni uygulamayla sürücüler, yola çıkmadan önce güzergâhlarındaki denetim noktalarını anlık olarak görüntüleyebiliyor.

Radar sistemi tek bir çatıda birleşiyor.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde devreye alınan dijital sistem, trafik kazalarını azaltmayı ve sürüş disiplinini artırmayı hedefliyor. Şeffaf bir denetim rehberi sunan uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı trafik birimlerinin yürüttüğü çalışmaları tek bir platformda birleştiriyor ve resmi internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlıyor.

Veriler 30 dakikada bir yenileniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem, sürücülerin başlangıç ve varış noktalarını seçerek oluşturdukları güzergâhlarda denetim istatistiklerini görüntülemesine imkân tanıyor. Paylaşılan veriler, seçilen rota üzerindeki aktif trafik uygulamalarını kapsıyor ve her 30 dakikada bir otomatik olarak güncelleniyor. Böylece sürücüler, yolculuk sırasında karşılaşabilecekleri denetim yoğunluğunu önceden takip edebiliyor.

Trafik uygulamaları neleri kapsıyor?

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2026 uygulamalarına göre, trafik denetimleri teknolojik imkânlarla daha etkin hale getirildi. Hız Koridoru sistemi, aracın giriş ve çıkış sürelerine göre ortalama hızını hesaplayarak “dalgalı sürüş” davranışını engellemeyi amaçlıyor; hız sınırının aşılması durumunda cezai işlem uygulanıyor.

Radarlı trafik uygulamalarında ise yeni nesil mobil ve sabit radar sistemleri, çoklu şeritleri ve uzun mesafeleri algılayarak hız denetimini anlık şekilde gerçekleştiriyor.

Radarsız trafik kontrol noktalarında ise hızdan ziyade genel güvenlik unsurları denetleniyor. Emniyet kemeri kullanımı, sürüş sırasında telefonla meşgul olma, alkol veya uyuşturucu etkisi gibi kriterler bu noktalarda kontrol edilerek trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
