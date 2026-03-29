TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası İçin Villa Sözünü Tutacak mı?

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 17:44

A Milli Futbol Takımımız, 31 Mart Salı günü tarihin en önemli maçlarından birine çıkacak. Milliler, saat 21.45’te oynanacak mücadelede Kosova’yı yenmesi durumunda ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı ile düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası’nda yer alacak.

Milli Takımın tarihi maçı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun futbolculara verdiği villa sözü akıllara geldi. TFF Başkanı, Dünya Kupası’na katılmamız halinde kendi şirketinin Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaptığı villalardan futbolculara ücretsiz olarak vereceğini açıklamıştı.

Türkiye, Romanya’yı mağlup ederek Dünya Kupası’na katılma yolunda play-off finaline yükselmişti.

Milli Takımımız, deplasmanda oynayacağı Kosova karşılaşmasını kazanması hâlinde yıllar sonra Dünya Kupası’nda yer alacak.

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Kosova’da Başbakan Albin Kurti, Türkiye maçı için 1 milyon euro prim sözü vermişti.

Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” programında aylar önce yaptığı açıklamada, “22 senedir Dünya Kupası’na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum’da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası’na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF’ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri” demişti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
