TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası İçin Villa Sözünü Tutacak mı?

Milli Takımımız, deplasmanda oynayacağı Kosova karşılaşmasını kazanması hâlinde yıllar sonra Dünya Kupası’nda yer alacak.

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Kosova’da Başbakan Albin Kurti, Türkiye maçı için 1 milyon euro prim sözü vermişti.

A Milli Futbol Takımımız bu tarihi maç öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Dünya Kupası için verdiği villa sözü de akıllara geldi.

Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” programında aylar önce yaptığı açıklamada, “22 senedir Dünya Kupası’na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum’da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası’na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF’ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri” demişti.