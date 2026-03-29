Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Bilincini Kaybederek Hastaneye Kaldırıldı

Mircea Lucescu, Slovakya maçı öncesi yapılan antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen deneyimli teknik adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Federasyon yetkilileri durumun stabil olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

