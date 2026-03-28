Kosova'nın Yıldızı Vedat Muriqi'ten Dev Maç Öncesi Samimi Açıklamalar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımımız’la karşılaşacak Kosova’da Vedat Muriqi, HT Spor’a bağlanarak mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

'2 kere geri düşmemize rağmen, Slovakya çok organize bir takımdı. Bizden önce son 4 maçta kalesinde gol görmedi. Bizim en güçlü silahlarımızdan biri, takım oyununu iyi oynamamız oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen asla pes etmedik. Çok genç bir takımız, çok mücadele ediyoruz. Genç ve önemli oyuncular var.'