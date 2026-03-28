Kosova'nın Yıldızı Vedat Muriqi'ten Dev Maç Öncesi Samimi Açıklamalar

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2026 - 23:20

Vedat Muriqi, Kosova’nın Türkiye ile eşleşmesini değerlendirirken duygusal bağını da vurguladı. Türkiye’de futbola başladığını hatırlatan Muriqi, genç ve mücadeleci bir kadroyla sahada olacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken golcü oyuncu, favorinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Reklam

Vedat'tan dev maç öncesi finale dair önemli açıklamalar geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımımız’la karşılaşacak Kosova’da Vedat Muriqi, HT Spor’a bağlanarak mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

'2 kere geri düşmemize rağmen, Slovakya çok organize bir takımdı. Bizden önce son 4 maçta kalesinde gol görmedi. Bizim en güçlü silahlarımızdan biri, takım oyununu iyi oynamamız oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen asla pes etmedik. Çok genç bir takımız, çok mücadele ediyoruz. Genç ve önemli oyuncular var.'

'Türkiye ile eşleşmemiz aslında beni bireysel olarak karmaşık duygulara sürüklüyor. Futbolculuk kariyerimde Türkiye’de Vedat oldum ben. 8 yıl tabii... Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe... Bu kulüpler beni Vedat yaptı. Ailecek Türkiye bizde bambaşka bir yerde. Karmaşık duygular içerisindeyim.'

Vedat Muriqi, maç öncesi değerlendirmesinde Türkiye’nin favori olduğunu vurgularken iç saha avantajına da dikkat çekti.

'Şüphesiz Türkiye favori. Bizim bir avantajımız, iç sahada oynayacak olmamız. Kenan var, Arda var; Real Madrid ile karşılaştıklarında da oynuyorlar. Bunlar Türk futbolu adına, Avrupa futbolu ve dünya futbolu adına büyük değerler. Biz elimizden gelenin en iyisini, en iyi bildiğimiz işi, takım oyununu sahaya yansıtıp hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
