Arda Güler'e Xabi Alonso Kancası: Arda'yı Premier Lig'e Götürecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2026 - 15:27

Xabi Alonso’nun Real Madrid’den ayrılışının ardından yeni adresiyle ilgili iddialar gündemde. İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool’ın, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırma planı kapsamında Alonso’yu takımın başına getirmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.

İddialara göre Alonso’nun ekibine katmayı planladığı ilk isim ise Arda Güler. Mohamed Salah’ın yerine düşünülmeye başlanan Arda Güler için İngiliz kulübünün yüksek maaş ve ilk 11 garantisi sunduğu ileri sürülüyor. Transfer sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Arne Slot'un yerine Xabi Alonso iddiası dillendirildi.

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, bu sezon ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalırken UEFA Champions League’de çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Kulüpte teknik direktör Arne Slot’un geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz basını takımın başına geçebilecek yeni isim ve bu isimle birlikte gündeme gelen olası transfer planlarını öne çıkarıyor.

İlk ortaya atılan isim ise Arda Güler...

Xabi Alonso, ilk 11 garantisi verecek.

Xabi Alonso, ilk 11 garantisi verecek.

Xabi Alonso’nun Liverpool ile anılmasıyla birlikte, yanında getirmek istediği isimler arasında Arda Güler’in yer aldığı iddia ediliyor.

Sezon sonunda Mohamed Salah’ın ayrılığı ihtimali konuşulurken, Liverpool’un bu boşluğu Arda Güler ile doldurmayı planladığı öne sürülüyor. Alonso’nun Real Madrid döneminde yakından bildiği genç oyuncunun oyun zekâsıyla teknik ekibin ilgisini çektiği belirtiliyor.

İddialara göre İngiliz kulübü, Arda Güler’i kadroya katmak için yüksek maaş ve ilk 11 garantisi içeren bir teklif hazırlıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
