Arda Güler'e Xabi Alonso Kancası: Arda'yı Premier Lig'e Götürecek

Xabi Alonso’nun Real Madrid’den ayrılışının ardından yeni adresiyle ilgili iddialar gündemde. İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool’ın, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırma planı kapsamında Alonso’yu takımın başına getirmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.

İddialara göre Alonso’nun ekibine katmayı planladığı ilk isim ise Arda Güler. Mohamed Salah’ın yerine düşünülmeye başlanan Arda Güler için İngiliz kulübünün yüksek maaş ve ilk 11 garantisi sunduğu ileri sürülüyor. Transfer sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.