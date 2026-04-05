İsrail’in Filistinli Esirleri Hedef Alan İdam Cezası Yasasına Tepkiler Dinmiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına her koşulda karşı olduklarını yineledi.

Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı 'idam yasasının' İsrail Meclisinde kabul edilmesi nedeniyle AB'nin 'çok endişeli' olduğunu belirten Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, bunun Tel Aviv'in insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü açısından 'olumsuz adım' anlamına geldiğini ifade etti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, 'İdam cezasının reddi Alman siyasetinin temel bir ilkesidir. Hükümet ayrıca, böyle bir yasanın muhtemelen sadece Filistin topraklarındaki Filistinlilere uygulanacağından endişe duymaktadır.' ifadelerine yer verdi.

İngiltere merkezli örgütün Küresel Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Direktörü Guevara-Rosas, yaptığı yazılı açıklamada, Knesset'te alınan kararın ayrımcılık, canilik ve insan haklarına saygısızlığın açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemahi, söz konusu yasanın onaylanmasını sistematik bir soykırım suçu şeklinde nitelendirerek kınadı.