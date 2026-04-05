İsrail’in Filistinli Esirleri Hedef Alan İdam Cezası Yasasına Tepkiler Dinmiyor

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 12:20

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze’de uyguladığı soykırım sonrasında Filistinli esirler için de idam cezasını getiren yasayı çıkardı. Uluslararası kamuoyunun tepkisine yol açan yasa tasarısı, Knesset Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 48'e karşı 62 oyla kabul edildi. İsrail’in yeni yasasına göre, hakkında idam cezası verilen Filistinli esirler temyiz hakkı olmadan idam edilecek. İsrail’in Filistinli esirleri hedef alan yeni idam yasasına hem Türkiye’den hem de dünyadan tepkiler sürüyor.

İsrail, tüm dünyanın itirazına rağmen Filistinli esirleri hedef alan yeni idam cezası yasasını çıkardı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkûm edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek; avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askerî mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezaya ilişkin olarak Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkûmlara ölüm cezası verilmesi hâlinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail’in soykırımcı idam yasasına Türkiye’den tepkiler gecikmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Meclisi'nde onaylanan 'idam cezası' yasasına ilişkin, 'Knesset'te kabul edilen bu düzenleme, fiilî işgali ceza hukuku kisvesi altında kalıcılaştırma girişimidir.' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yasaya tepkisi ise şöyle oldu:

“İşgalci güç İsrail’in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkâr, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür. Başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu işgalci güç İsrail’in ırkçı ve hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Meclisinde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını kınayarak, 'Filistin halkına yönelik sistematik baskı ve şiddetin yeni bir boyut kazandığı bu adım, işgal politikalarının geldiği noktayı gözler önüne sermektedir.' ifadelerini kullandı.

İsrail’in skandal idam yasasına tüm dünyadan da tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına her koşulda karşı olduklarını yineledi.

Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı 'idam yasasının' İsrail Meclisinde kabul edilmesi nedeniyle AB'nin 'çok endişeli' olduğunu belirten Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, bunun Tel Aviv'in insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü açısından 'olumsuz adım' anlamına geldiğini ifade etti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, 'İdam cezasının reddi Alman siyasetinin temel bir ilkesidir. Hükümet ayrıca, böyle bir yasanın muhtemelen sadece Filistin topraklarındaki Filistinlilere uygulanacağından endişe duymaktadır.' ifadelerine yer verdi.

İngiltere merkezli örgütün Küresel Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Direktörü Guevara-Rosas, yaptığı yazılı açıklamada, Knesset'te alınan kararın ayrımcılık, canilik ve insan haklarına saygısızlığın açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemahi, söz konusu yasanın onaylanmasını sistematik bir soykırım suçu şeklinde nitelendirerek kınadı.

İsrail'in soykırım idam yasasına sosyal medyadan da tepkiler 👇

twitter.com

Soykırım yetmedi, bebek, çocuk, kadın, gazeteci, doktor demeden onbinlerce insanı öldürmek yetmedi.

Şimdi de idam yasası.

Yalnızca Filistinli esirlerin idamı değil bu; insanlığın idamı. Vicdanın idamı. Uluslararası hukukun idamı. Umudun idamı. Ses ver!

twitter.com

srail’in kabul ettiği idam yasası, modern hukuk tarihinde utanç verici bir çifte standarttır. Kendi vatandaşına farklı, işgal altındaki halka farklı hukuk (askeri mahkeme) uygulayarak idam cezası getirmek, 'Apartheid' sisteminin en kanlı tescilidir.'

twitter.com

'İnsanlık iyi kötü bir medeniyet kurdu.

Cumhuriyet sistemini geliştirdi.

Demokrasiyi ve İnsan Hakları kavramlarını geliştirdi.

Ama bu iş bu medeniyetin tümden aşağıya çekilmesi demek.

İsrail Parlamentosu, sadece etnik bir azınlığa yönelik (Filistinli Mahkumlar) idam cezası uygulanması konusundaki yasayı onayladı.

Bu nasıl bir kötülüktür!'

twitter.com

'İdam bir ceza değildir. İdam, Nerede ve hangi gerekçeyle olursa olsun taammüden işlenen cinayettir. İster İran molla rejiminde ister İsrail rejiminde. Cinayet mahali değişebilir, fakat idamın cinayet niteliğinde değişiklik olmaz.'

İsrain'in Filistinki esirlere karşı çıkardığı soykırımcı idam yasasına karşı Türkiye'de ve dünyada yapılan gösterilerden görüntüler 👇

Norveç'in başkenti Oslo'da idam yasası böyle protesto edildi. 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
