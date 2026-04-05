CİMER Şikayeti Sonrası Baskın Yapılan Markette Mide Bulandıran Görüntüler

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, CİMER üzerinden yapılan şikayet üzerine yerel bir markete denetim yapıldı. Denetim sırasında ele geçirilen ürünler halk sağlıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

Yapılan kontrollerde, gıda ürünlerinin hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarında muhafaza edildiği tespit edildi. Ayrıca satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün ortaya çıkarıldı.