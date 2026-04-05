CİMER Şikayeti Sonrası Baskın Yapılan Markette Mide Bulandıran Görüntüler

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 11:07

Ordu’nun Altınordu ilçesinde CİMER üzerinden bir market için şikayet yapıldı. Şikayet sonrası zabıta ekipleri markete denetim gerçekleştirdi. Denetimde tarihi geçmiş, küflenen ve çürümeye yüz tutmuş 4 kamyonet dolusu ürün toplatıldı.

CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapıldı. Tarihi geçmiş, çürümüş ürünler ele geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, CİMER üzerinden yapılan şikayet üzerine yerel bir markete denetim yapıldı. Denetim sırasında ele geçirilen ürünler halk sağlıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi. 

Yapılan kontrollerde, gıda ürünlerinin hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarında muhafaza edildiği tespit edildi. Ayrıca satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün ortaya çıkarıldı.

4 kamyonet dolusu ürün ele geçirildi.

Son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan çok sayıda ürüne el konuldu. Denetimlerde 4 kamyonet dolusu gıda ürününün toplatıldığı bildirildi.

Halk sağlığını tehdit eden durum üzerine ekipler tarafından tutanak tutulurken, gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Denetime katılan ekiplerle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, insan sağlığını riske atabilecek nitelikteki 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu. Toplanan ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
