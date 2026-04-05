Survivor’da Tarihi An: Bayhan ve Deniz Seki 23 Yıl Sonra İlk Kez Yüzleşti!

Yaşadıkları tartışmayla ilgili konuşan Bayhan, 'Bence sen çok sevgi dolu insandın, bizler sizi çok sevmiştik. Belki o günün şartlarında tabii ki benim sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Bir şekilde senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda onları sonradan öğrendim. İnsanlar bazı zamanlarda her ne kada profesyonel olsa da etrafındaki insanların yanlış yönlendirmesiyle hataya sürüklenebilir. Ben de biliyorum ki o günün şartlarında çok böyle karar vermediğin yolda empoze edildin ve yanlış anlaşıldı' dedi.

Deniz Seki ise şu ifadeleri kullandı:

“O gün haksızlığa uğradığını düşündüğüm Aydan’ın güzel yorum yapması üzerine onu savunmuştum. Sonra yanlış anlaşıldı. Sen de o gün kötü söylemiştin şarkıyı. Kötü söyleyince ben de dürüst kadın olduğum için ifade ettim. Kızın hakkı yenildiği için yarışmayı terk ettim. Yanlış yerlere çekildi, uzadıkça uzadı. Sana karşı sevgisizliğim olmadı. Senin bana karşı saygısızlığın olmadı.”