Survivor’da Tarihi An: Bayhan ve Deniz Seki 23 Yıl Sonra İlk Kez Yüzleşti!

survivor
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 10:48

Adını Popstar yarışmasıyla duyuran Bayhan, şimdilerde Survivor yarışmacısı. Survivor 2026’da Ünlüler takımında yer alan Bayhan, izleyicinin favorisi arasında yer alıyor. Birleşme partisi heyecanı yaşanan Survivor’da unutulmayacak an gerçekleşti. 2003 yılında Popstar yarışmasında yaşadıkları tartışma hâlâ unutulmayan Bayhan ve Deniz Seki, 23 yıl sonra ilk kez yüzleşti.

Bayhan ve Deniz Seki 23 yıl sonra ilk kez Survivor'da yüzleşti.

2003 yılında katıldığı Popstar yarışmasında sesi ve hayat hikayesiyle dikkat çeken Bayhan, şimdilerde Survivor 2026'da yarışıyor. Performansı ve açıklamalarıyla seyircinin favorisi olan Bayhan, yıllar önce tartışma yaşadığı Deniz Seki ile bir araya geldi. İkili 23 yıl sonra ilk kez yüzleşirken Bayhan'ın Survivor Birleşme Partisi'ne konuk olan Deniz Seki'ye topladığı çiçekleri getirmesi dikkatlerden kaçmadı. İkili sarılarak birbirlerini karşılarken Deniz Seki, 'Bizim aramızda küslük olmadı, helalleştik çoktan. Seninle gurur duyuyorum” dedi.

"Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var."

Yaşadıkları tartışmayla ilgili konuşan Bayhan, 'Bence sen çok sevgi dolu insandın, bizler sizi çok sevmiştik. Belki o günün şartlarında tabii ki benim sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Bir şekilde senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda onları sonradan öğrendim. İnsanlar bazı zamanlarda her ne kada profesyonel olsa da etrafındaki insanların yanlış yönlendirmesiyle hataya sürüklenebilir. Ben de biliyorum ki o günün şartlarında çok böyle karar vermediğin yolda empoze edildin ve yanlış anlaşıldı' dedi.

Deniz Seki ise şu ifadeleri kullandı:

“O gün haksızlığa uğradığını düşündüğüm Aydan’ın güzel yorum yapması üzerine onu savunmuştum. Sonra yanlış anlaşıldı. Sen de o gün kötü söylemiştin şarkıyı. Kötü söyleyince ben de dürüst kadın olduğum için ifade ettim. Kızın hakkı yenildiği için yarışmayı terk ettim. Yanlış yerlere çekildi, uzadıkça uzadı. Sana karşı sevgisizliğim olmadı. Senin bana karşı saygısızlığın olmadı.”

Deniz Seki ve Bayhan arasında ne oldu?

2003 yılında Popstar yarışmasında jüri olan Deniz Seki, geçmişte cezaevine giren Bayhan Gürhan için “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı. Sert tepki gösteren Deniz Seki, bu sözlerin ardından jüri üyeliğini bırakmıştı. 

Yıllar sonra yasaklı madde ticareti yapmak suçuyla yargılanan Deniz Seki, bir süre hapis yatmıştı. Deniz Seki, Bayhan hakkında yıllar sonra “Bayhan çok tatlı bir çocuk. Hiçbir sorunumuz yok. Neden o zaman insanlar beni yanlış anladı, hâlâ anlamış değilim” diye konuşmuştu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
