article/comments
article/share
Haberler
TV
Masumiyet Müzesi’yle Ünlenen Eylül Lize Kandemir’in Yeni Projesi Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.04.2026 - 22:52

Son dönemde adından sıkça söz ettiren genç oyuncular arasında Eylül Lize Kandemir de yer alıyor. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun yeni projesi merak ediliyordu. Uzun süredir hangi yapımla ekranlara döneceği konuşuluyordu. Beklenen haber sonunda geldi. Kandemir’in yeni sezonda yer alacağı dizi netleşti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Masumiyet Müzesi dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, yeni dizisi için hazırlıklara başladı. Yeni projenin adı “Başkalarının Hayatı” olarak açıklandı. Dizinin yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci’nin yer alacağı bilinen detaylar arasında.

Ay Yapım’la anlaşmaya vardı.

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu yazdığı “Başkalarının Hayatı” Ay Yapım imzasıyla yayınlanacak. Eylül Lize Kandemir dizide Hülya karakterine hayat verecek. Hülya, mütevazı bir mahallede ailesiyle yaşayan bir genç olarak izleyici karşısına çıkacak. Üniversiteyi burslu kazanan karakterin hayatı bu süreçte değişmeye başlayacak. Farklı bir çevreye adım atmasıyla birlikte iç dünyasında yeni çatışmalar yaşayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın